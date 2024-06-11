Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного преступника, причастного к массовым пыткам украинцев на временно захваченной части Луганщины. Материалы дела планируется передать Международному уголовному суду в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Фигурантом является владимир рудяк, который с 2007 года руководил Суходольской исправительной колонией, а во время оккупации региона одним из первых перешел на сторону врага. За это гауляйтер Пасечник "переназначил" его руководителем захваченного пенитенциарного учреждения, которое захватчики превратили в застенок, - говорится в сообщении.

Детали

После начала полномасштабного вторжения рф в Суходольскую тюрьму начали свозить украинских пленных и похищенных местных жителей - участников движения сопротивления. По данным следствия, в застенках заключенных били специальными дубинками ПР-73, пока потерпевшие не теряли сознание.

Также по указанию рудяка людей ставили к стене и имитировали их расстрел, осуществляя выстрелы из огнестрельного оружия рядом с головой или телом потерпевшего. Кроме того, рудяк заставлял заключенных вприсядку передвигаться по коридорам российского застенка и днями морил их голодом. Так злоумышленник пытался склонить потерпевших к сотрудничеству с рашистами в войне против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили рудяку о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Поскольку фигурант скрывается на временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать его.

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