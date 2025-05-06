Казнь трех военных ВСУ в Донецкой области: Лубинец призвал мировое сообщество отреагировать
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец заявил, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права. Он обратился в МККК и ООН с призывом отреагировать на преступление.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел российскими захватчиками трех украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Он назвал это грубым нарушением международного гуманитарного права, пишет УНН ссылаясь на страницу омбудсмена в Telegram.
Стало известно, что 3 мая этого года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевое задание на позициях в Волновахском районе Донецкой области. Во время штурмовых действий оккупанты окружили наших защитников, заставили сложить оружие и сдаться в плен. Несмотря на то, что украинские военнослужащие уже не представляли угрозы и не могли сопротивляться, российские военные расстреляли их из автоматического оружия
Правозащитник добавил, что факт расстрела подтвержден в сообщении Офиса Генерального прокурора.
Подчеркиваю, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление
Лубинец также сообщил, что уже направил официальные письма в МККК и ООН. По его словам, международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные нарушения со стороны государства-агрессора.
Дополнение
СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским командирам, которые приказали убить пленного украинского воина и отрезать ему голову. Это произошло во время боев возле Старомайорского.
Российские военные расстреляли безоружного украинского военнослужащего, которого взяли в плен в Волновахском районе. Начато расследование военного преступления.