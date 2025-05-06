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Казнь трех военных ВСУ в Донецкой области: Лубинец призвал мировое сообщество отреагировать

Киев • УНН

 • 5222 просмотра

Дмитрий Лубинец заявил, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права. Он обратился в МККК и ООН с призывом отреагировать на преступление.

Казнь трех военных ВСУ в Донецкой области: Лубинец призвал мировое сообщество отреагировать

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел российскими захватчиками трех украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Он назвал это грубым нарушением международного гуманитарного права, пишет УНН ссылаясь на страницу омбудсмена в Telegram.

Стало известно, что 3 мая этого года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевое задание на позициях в Волновахском районе Донецкой области. Во время штурмовых действий оккупанты окружили наших защитников, заставили сложить оружие и сдаться в плен. Несмотря на то, что украинские военнослужащие уже не представляли угрозы и не могли сопротивляться, российские военные расстреляли их из автоматического оружия 

- сообщил Лубинец.

Правозащитник добавил, что факт расстрела подтвержден в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Подчеркиваю, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление 

- добавил омбудсмен.

Лубинец также сообщил, что уже направил официальные письма в МККК и ООН. По его словам, международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные нарушения со стороны государства-агрессора.

Дополнение

СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским командирам, которые приказали убить пленного украинского воина и отрезать ему голову. Это произошло во время боев возле Старомайорского.

Российские военные расстреляли безоружного украинского военнослужащего, которого взяли в плен в Волновахском районе. Начато расследование военного преступления.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
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