Привязали к мотоциклу и волокли по дороге: Лубинец отреагировал на вероятную казнь украинского военного

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вероятной казни украинского пленного, которого привязали к мотоциклу и волочили по дороге. Омбудсмен направил официальные письма в ООН и МККК. Об этом Лубинец написал в Telegram, передает УНН.

россияне, вероятно, казнили украинского пленного. В соцсетях распространяется видео: видно, как человека привязали к мотоциклу и волочили по дороге. Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление рф. Отправил официальные письма в ООН и МККК. Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность - написал Лубинец.

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Он отметил, что любая информация о нарушении прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел российскими захватчиками трех украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Он назвал это грубым нарушением международного гуманитарного права.

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных