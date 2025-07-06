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Вісім етапів великого обміну: Зеленський заявив, що з червня повернулися сотні українців

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Президент Зеленський повідомив про вісім етапів великого обміну, в результаті яких з червня повернулися сотні українців. Серед них захисники Маріуполя, військові та цивільні, які перебували в полоні з 2022 року.

Вісім етапів великого обміну: Зеленський заявив, що з червня повернулися сотні українців

Відбулося вісім етапів великого обміну. З початку червня додому повернулися сотні українців. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Вісім етапів великого обміну. З початку червня додому повернулися сотні наших людей

- заявив Зеленський.

Президент повідомив, що вдалося повернути молодь, захисників Маріуполя, тих, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранених, тяжкохворих. Тих, кого вважали зниклими безвісти.

Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних. Це результат зусиль, яких доклала велика команда України. Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку

- наголосив Президент. 

Доповнення

4 липня повідомлялося, що Україна провела черговий обмін після домовленостей у Стамбулі і повернула українських захисників, у тому числі Маріуполя, та цивільних, більшість перебувала в російському полоні з 2022 року.

Україні найважче повертати цивільних заручників через відсутність належних механізмів - Лубінець02.07.25, 17:00 • 985 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Донецька область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Луганська область
Запорізька область
Чернігівська область
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
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