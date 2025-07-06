Вісім етапів великого обміну: Зеленський заявив, що з червня повернулися сотні українців

Відбулося вісім етапів великого обміну. З початку червня додому повернулися сотні українців. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Президент повідомив, що вдалося повернути молодь, захисників Маріуполя, тих, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранених, тяжкохворих. Тих, кого вважали зниклими безвісти.

Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних. Це результат зусиль, яких доклала велика команда України. Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку