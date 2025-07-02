Україні найважче повертати цивільних заручників через відсутність належних механізмів - Лубінець
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україні найважче повертати цивільних заручників через відсутність чітких механізмів та міжнародного партнера. На відміну від військовополонених та дітей, для цивільних немає процедури обміну.
Україні найважче повертати захоплених росією українських заручників, оскільки нема чітких механізмів їх повернення. Про це під час пресконференції розповів Омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Найважче повертати саме цивільних заручників. Бо для військовополонених створено механізм обміну на підставі Женевських конвенцій, повернення дітей відбувається в рамках затвердженого плану, є міжнародна коаліція щодо повернення українських дітей. Повернення цивільних заручників – це найбільш складний зараз напрямок
Лубінець пояснив, що Україна не має процедури проведення обмінів. Також відсутній міжнародний партнер, з яким можна було б координувати такі дії.
В нас юридично нема процедури проведення обмінів. У нас не налагоджено з жодним міжнародним партнером прямого каналу комунікацій для тиску на російську федерацію в напрямку повернення українських заручників. Це одне з тих питань, яким ми зараз займаємося
Доповнення
Лубінець повідомив, що у травні Україна повернула до росії громадян, держави-агресора, евакуйованих з Курської області. Це відбулося в рамках повернення цивільних, без обміну.