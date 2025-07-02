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Украине труднее всего возвращать гражданских заложников из-за отсутствия надлежащих механизмов - Лубинец

Киев • УНН

 • 137 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украине труднее всего возвращать гражданских заложников из-за отсутствия четких механизмов и международного партнера. В отличие от военнопленных и детей, для гражданских нет процедуры обмена.

Украине труднее всего возвращать гражданских заложников из-за отсутствия надлежащих механизмов - Лубинец

Украине труднее всего возвращать захваченных Россией украинских заложников, поскольку нет четких механизмов их возвращения. Об этом во время пресс-конференции рассказал Омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.

Подробности

Труднее всего возвращать именно гражданских заложников. Потому что для военнопленных создан механизм обмена на основании Женевских конвенций, возвращение детей происходит в рамках утвержденного плана, есть международная коалиция по возвращению украинских детей. Возвращение гражданских заложников – это наиболее сложное сейчас направление

- пояснил Омбудсмен. 

Лубинец пояснил, что Украина не имеет процедуры проведения обменов. Также отсутствует международный партнер, с которым можно было бы координировать такие действия.

У нас юридически нет процедуры проведения обменов. У нас не налажен ни с одним международным партнером прямой канал коммуникаций для давления на Российскую Федерацию в направлении возвращения украинских заложников. Это один из тех вопросов, которым мы сейчас занимаемся

- добавил Лубинец.

Дополнение

Лубинец сообщил, что в мае Украина вернула в Россию граждан, государства-агрессора, эвакуированных из Курской области. Это произошло в рамках возвращения гражданских, без обмена.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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