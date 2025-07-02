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В рамках повернення цивільних у рф повернулися їх громадяни з Курщини – Омбудсман

Київ • УНН

 • 379 перегляди

У травні Україна повернула до рф громадян, евакуйованих з Курської області. Це відбулося в рамках повернення цивільних, без обміну, як повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

В рамках повернення цивільних у рф повернулися їх громадяни з Курщини – Омбудсман

У травні в рамках повернення цивільних українців до росії відправили громадян рф, які були евакуйовані з курської області.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає кореспондент УНН.  

Деталі 

Ми нікого не обмінювали. Повернулося 120 цивільних громадян (України – ред.). Наша пропозиція була, що цивільні громадяни повинні без жодних умов повертатися. В рамках цього повернення з території України до території рф повернулися громадяни росії, які були евакуйовані з курської області

- розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що Україна ніколи не висувала умов проведення обмінів.

Процедура евакуації відбувалася, ми ніколи як держава не створювали жодних перепон щодо повернення цивільних громадян рф до росії. Ми бачимо, що росіяни продовжують це використовувати

- заявив Лубінець. 

Він також повідомив, що 5 757 українців серед яких – 294 цивільні, вдалося повернути від початку повномасштабної війни станом на червень 2025 року.

За останній рік кардинально зросла кількість страт росіянами українських полонених - Лубінець02.07.25, 15:21 • 1140 переглядiв

Доповнення

У травні у рамках обміну полоненими за формулою "1000 на 1000", зокрема було повернуто 120 цивільних українців.

26 червня рамках домовленостей другої зустрічі делегацій Києва та рф  до України повернуто групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що великі обміни військовополоненими з рф ще тривають.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Верховна Рада України
Кирило Буданов
Україна
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