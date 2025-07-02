В рамках повернення цивільних у рф повернулися їх громадяни з Курщини – Омбудсман

У травні в рамках повернення цивільних українців до росії відправили громадян рф, які були евакуйовані з курської області.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ми нікого не обмінювали. Повернулося 120 цивільних громадян (України – ред.). Наша пропозиція була, що цивільні громадяни повинні без жодних умов повертатися. В рамках цього повернення з території України до території рф повернулися громадяни росії, які були евакуйовані з курської області - розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що Україна ніколи не висувала умов проведення обмінів.

Процедура евакуації відбувалася, ми ніколи як держава не створювали жодних перепон щодо повернення цивільних громадян рф до росії. Ми бачимо, що росіяни продовжують це використовувати - заявив Лубінець.

Він також повідомив, що 5 757 українців серед яких – 294 цивільні, вдалося повернути від початку повномасштабної війни станом на червень 2025 року.

За останній рік кардинально зросла кількість страт росіянами українських полонених - Лубінець

Доповнення

У травні у рамках обміну полоненими за формулою "1000 на 1000", зокрема було повернуто 120 цивільних українців.

26 червня рамках домовленостей другої зустрічі делегацій Києва та рф до України повернуто групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що великі обміни військовополоненими з рф ще тривають.