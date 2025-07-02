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В рамках возвращения гражданских в РФ вернулись их граждане из Курской области – Омбудсмен

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В мае Украина вернула в РФ граждан, эвакуированных из Курской области. Это произошло в рамках возвращения гражданских, без обмена, как сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В рамках возвращения гражданских в РФ вернулись их граждане из Курской области – Омбудсмен

В мае в рамках возвращения гражданских украинцев в Россию были отправлены граждане РФ, эвакуированные из Курской области.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.  

Детали 

Мы никого не обменивали. Вернулось 120 гражданских граждан (Украины – ред.). Наше предложение было, что гражданские граждане должны без всяких условий возвращаться. В рамках этого возвращения с территории Украины на территорию РФ вернулись граждане России, которые были эвакуированы из Курской области

- рассказал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина никогда не выдвигала условий проведения обменов.

Процедура эвакуации происходила, мы никогда как государство не создавали никаких препятствий по возвращению гражданских граждан РФ в Россию. Мы видим, что россияне продолжают это использовать

- заявил Лубинец. 

Он также сообщил, что 5 757 украинцев, среди которых – 294 гражданских, удалось вернуть с начала полномасштабной войны по состоянию на июнь 2025 года.

За последний год кардинально возросло количество казней россиянами украинских пленных - Лубинец02.07.25, 15:21 • 1021 просмотр

Дополнение

В мае в рамках обмена пленными по формуле "1000 на 1000", вчастности было возвращено 120 гражданских украинцев.

26 июня в рамках договоренностей второй встречи делегаций Киева и РФ  в Украину возвращена группа защитников, возрастом до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что крупные обмены военнопленными с РФ еще продолжаются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоНовости Мира
Главное управление разведки Украины
Верховная Рада
Кирилл Буданов
Украина
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