В рамках возвращения гражданских в РФ вернулись их граждане из Курской области – Омбудсмен
Киев • УНН
В мае Украина вернула в РФ граждан, эвакуированных из Курской области. Это произошло в рамках возвращения гражданских, без обмена, как сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В мае в рамках возвращения гражданских украинцев в Россию были отправлены граждане РФ, эвакуированные из Курской области.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
Мы никого не обменивали. Вернулось 120 гражданских граждан (Украины – ред.). Наше предложение было, что гражданские граждане должны без всяких условий возвращаться. В рамках этого возвращения с территории Украины на территорию РФ вернулись граждане России, которые были эвакуированы из Курской области
Омбудсмен подчеркнул, что Украина никогда не выдвигала условий проведения обменов.
Процедура эвакуации происходила, мы никогда как государство не создавали никаких препятствий по возвращению гражданских граждан РФ в Россию. Мы видим, что россияне продолжают это использовать
Он также сообщил, что 5 757 украинцев, среди которых – 294 гражданских, удалось вернуть с начала полномасштабной войны по состоянию на июнь 2025 года.
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В мае в рамках обмена пленными по формуле "1000 на 1000", вчастности было возвращено 120 гражданских украинцев.
26 июня в рамках договоренностей второй встречи делегаций Киева и РФ в Украину возвращена группа защитников, возрастом до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что крупные обмены военнопленными с РФ еще продолжаются.