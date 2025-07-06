Восемь этапов большого обмена: Зеленский заявил, что с июня вернулись сотни украинцев
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о восьми этапах большого обмена, в результате которых с июня вернулись сотни украинцев. Среди них защитники Мариуполя, военные и гражданские, находившиеся в плену с 2022 года.
Состоялось восемь этапов большого обмена. С начала июня домой вернулись сотни украинцев. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Восемь этапов большого обмена. С начала июня домой вернулись сотни наших людей
Президент сообщил, что удалось вернуть молодежь, защитников Мариуполя, тех, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненых, тяжелобольных. Тех, кого считали пропавшими без вести.
Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских. Это результат усилий, которые приложила большая команда Украины. Мы продолжаем, и будем работать, пока не вернем каждого, всех без исключения
Дополнение
4 июля сообщалось, что Украина провела очередной обмен после договоренностей в Стамбуле и вернула украинских защитников, в том числе Мариуполя, и гражданских, большинство находилось в российском плену с 2022 года.
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