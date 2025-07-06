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Восемь этапов большого обмена: Зеленский заявил, что с июня вернулись сотни украинцев

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Президент Зеленский сообщил о восьми этапах большого обмена, в результате которых с июня вернулись сотни украинцев. Среди них защитники Мариуполя, военные и гражданские, находившиеся в плену с 2022 года.

Восемь этапов большого обмена: Зеленский заявил, что с июня вернулись сотни украинцев

Состоялось восемь этапов большого обмена. С начала июня домой вернулись сотни украинцев. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Восемь этапов большого обмена. С начала июня домой вернулись сотни наших людей

- заявил Зеленский.

Президент сообщил, что удалось вернуть молодежь, защитников Мариуполя, тех, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненых, тяжелобольных. Тех, кого считали пропавшими без вести.

Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских. Это результат усилий, которые приложила большая команда Украины. Мы продолжаем, и будем работать, пока не вернем каждого, всех без исключения

- подчеркнул Президент. 

Дополнение

4 июля сообщалось, что Украина провела очередной обмен после договоренностей в Стамбуле и вернула украинских защитников, в том числе Мариуполя, и гражданских, большинство находилось в российском плену с 2022 года.

Украине труднее всего возвращать гражданских заложников из-за отсутствия надлежащих механизмов - Лубинец02.07.25, 17:00 • 985 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
Черниговская область
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
Мариуполь
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