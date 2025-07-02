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Зв'язок з рф для передачі листівок і посилок військовополоненим підтримується, але є маніпуляції - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 449 перегляди

Україна підтримує комунікацію з російською омбудсменкою, що дозволило передати тисячі листів та посилок українським військовополоненим. Проте російська сторона використовує ці передачі для психологічного тиску та маніпуляцій, не завжди доставляючи вміст повністю.

Зв'язок з рф для передачі листівок і посилок військовополоненим підтримується, але є маніпуляції - Омбудсмен

Україна підтримує канал комунікації з російською омбудсменкою, що дозволило передати українським військовополоненим тисячі листів і посилок. Водночас російська сторона часто використовує ці передачі для маніпуляцій та психологічного тиску. Про це під час пресконференції у середу розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи підтримує Україна контакт з уповноваженою із прав людини в росії Тетяною Москальковою, Лубінець відповів, що так, цей канал зв'язку працює.

"Ми за попередній рік провели декілька раундів перемовин. Ми обмінялись 3000 листівок, які були передані військовополоненим. З української сторони ми передали ці листівки російським військовополоненим, які фізично знаходяться в Україні. Москалькова через своїх співробітників передала ці листівки до українських військовополонених", - розповів Лубінець.

Він додав, що також було передано таку ж кількість посилок. У них входили речі першої необхідності: одяг, засоби гігієни тощо, але не всі військовополонені отримали їх.

"У нас зафіксовані факти, що декому з хлопців привезли ці пакунки, дали в руки, зробили фото й одразу забрали. У нас є випадки, коли пакунки розкривалися в присутності українських військовополонених, показували, що там було передане, але віддавали якусь маленьку частину. І так само по листівках, були випадки, коли давали прочитати й забирали або просто показували: "Ось листівка тобі прийшла, але ми не дамо тобі її прочитати", - зазначив він.

Також, за словами Лубінця, у росії зберігається практика, коли військовополоненим повідомляють, що начебто "Україна запросила їх на обмін, забирають, кудись увозять, а потім повертають", пояснюючи це тим, що українська сторона від них відмовилася.

Таким чином рф додатково психологічно тисне на українських військовополонених, пояснив Лубінець. Після цього зазвичай українським військовополоненим пропонують отримати російський паспорт та написати заяву на вступ до лав російської армії, і "це відбувається під повним контролем центральних органів влади рф".

"Ми бачимо, що працює система дискредитації органів влади України та обмінного процесу та створення картинки, що Україна винна у тому, що не всі наші герої повернулися з російського полону", - наголосив Лубінець.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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