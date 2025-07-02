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Связь с РФ для передачи открыток и посылок военнопленным поддерживается, но есть манипуляции - Омбудсмен

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Украина поддерживает коммуникацию с российской омбудсменкой, что позволило передать тысячи писем и посылок украинским военнопленным. Однако российская сторона использует эти передачи для психологическогоческого давления и манипуляций, не всегда доставляя содержимое полностью.

Связь с РФ для передачи открыток и посылок военнопленным поддерживается, но есть манипуляции - Омбудсмен

Украина поддерживает канал связи с российским омбудсменом, что позволило передать украинским военнопленным тысячи писем и посылок. В то же время российская сторона часто использует эти передачи для манипуляций и психологического давления. Об этом во время пресс-конференции в среду рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, поддерживает ли Украина контакт с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, Лубинец ответил, что да, этот канал связи работает.

"Мы за предыдущий год провели несколько раундов переговоров. Мы обменялись 3000 открыток, которые были переданы военнопленным. С украинской стороны мы передали эти открытки российским военнопленным, которые физически находятся в Украине. Москалькова через своих сотрудников передала эти открытки украинским военнопленным", - рассказал Лубинец.

Он добавил, что также было передано такое же количество посылок. В них входили вещи первой необходимости: одежда, средства гигиены и т.д., но не все военнопленные получили их.

"У нас зафиксированы факты, что некоторым из ребят привезли эти пакеты, дали в руки, сделали фото и сразу забрали. У нас есть случаи, когда пакеты вскрывались в присутствии украинских военнопленных, показывали, что там было передано, но отдавали какую-то маленькую часть. И так же по открыткам, были случаи, когда давали прочитать и забирали или просто показывали: "Вот открытка тебе пришла, но мы не дадим тебе ее прочитать", - отметил он.

Также, по словам Лубинца, в России сохраняется практика, когда военнопленным сообщают, что якобы "Украина пригласила их на обмен, забирают, куда-то увозят, а потом возвращают", объясняя это тем, что украинская сторона от них отказалась.

Таким образом РФ дополнительно психологически давит на украинских военнопленных, пояснил Лубинец. После этого обычно украинским военнопленным предлагают получить российский паспорт и написать заявление на вступление в ряды российской армии, и "это происходит под полным контролем центральных органов власти РФ".

"Мы видим, что работает система дискредитации органов власти Украины и обменного процесса и создания картинки, что Украина виновата в том, что не все наши герои вернулись из российского плена", - подчеркнул Лубинец.

российский омбудсмен неожиданно похвалила ВСУ в Курской области01.02.25, 04:15 • 48497 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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