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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский омбудсмен неожиданно похвалила ВСУ в Курской области

российский омбудсмен неожиданно похвалила ВСУ в Курской области

Киев  •  УНН

 • 4545 просмотра

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Омбудсмен рф Москалькова заявила, что украинские военные делились едой с жителями Курской области. По ее словам, украинцев вывезли в Сумы, а затем через беларусь вернули в россию.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Украине не надо видеть только "империю зла" и рассказала, как украинские военные делились едой с жителями Курской области. Об этом информируют  российские медиа со ссылкой на выступление Москальковой в Госдуме рф 30 января, передает УНН.

Детали

Москалькова заявила, что разговаривала с жителями Курской области, которых якобы вывезли в Украину, а затем вернули в россию. Они рассказывали "разное", отметила Москалькова.

Украинские военные вывезли их в Сумы, а из Сум через беларусь забрали их в россию - они рассказывали разные истории. Они рассказывали и о том, как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним

- сказала Москалькова.

"Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только "империю зла". Украинцы разные", - добавила чиновница рф.

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Омбудсман также заявила, что россияне не должны "расчеловечиваться" и видеть в украинских бойцах "только империю зла", ведь они "есть разные".

Напомним 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет "буферную зону" в Курской области, чтобы обезопасить Сумы и Харьков от наступлений российских войск. 

Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT31.01.25, 10:13 • 103885 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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