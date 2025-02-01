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російська омбудсменка несподівано похвалила ЗСУ в Курській області

російська омбудсменка несподівано похвалила ЗСУ в Курській області

Київ • УНН

 • 48476 перегляди

Омбудсмен рф Москалькова заявила, що українські військові ділилися їжею з жителями Курської області. За її словами, українців вивезли до Сум, а потім через білорусь повернули до росії.

Уповноважена з прав людини в росії Тетяна Москалькова заявила, що в Україні не треба бачити тільки "імперію зла" й розповіла, як українські військові ділилися їжею із жителями Курської області. Про це інформують  російські медіа із посиланням на виступ Москалькової в Держдумі рф 30 січня, передає УНН.

Деталі

Москалькова заявила, що розмовляла з жителями Курської області, яких нібито вивезли в Україну, а потім повернули в росію. Вони розповідали "різне", зазначила Москалькова.

Українські військові вивезли їх до Сум, а із Сум через білорусь забрали їх до росії – вони розповідали різні історії. Вони розповідали і про те, як українські військовослужбовці приносили їм їжу та ділилися останнім

- сказала Москалькова.

"Ми не повинні розлюднюватись і бачити в них лише "імперію зла". Українці різні", - додала чиновниця рф.

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Омбудсман також заявила, що росіяни не повинні "расчеловечиваться" і бачити в українських бійцях "тільки імперію зла", адже вони "є різні".

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зберігає "буферну зону" в Курській області, щоб убезпечити Суми й Харків від наступів російських військ. 

Солдатів КНДР відвели з Курщини, але можуть повернути: росіяни, напевно, знайдуть нові способи їх розгортання - NYT31.01.25, 10:13 • 108777 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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