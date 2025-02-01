Уповноважена з прав людини в росії Тетяна Москалькова заявила, що в Україні не треба бачити тільки "імперію зла" й розповіла, як українські військові ділилися їжею із жителями Курської області. Про це інформують російські медіа із посиланням на виступ Москалькової в Держдумі рф 30 січня, передає УНН.

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Москалькова заявила, що розмовляла з жителями Курської області, яких нібито вивезли в Україну, а потім повернули в росію. Вони розповідали "різне", зазначила Москалькова.

Українські військові вивезли їх до Сум, а із Сум через білорусь забрали їх до росії – вони розповідали різні історії. Вони розповідали і про те, як українські військовослужбовці приносили їм їжу та ділилися останнім - сказала Москалькова.

"Ми не повинні розлюднюватись і бачити в них лише "імперію зла". Українці різні", - додала чиновниця рф.

Омбудсман також заявила, що росіяни не повинні "расчеловечиваться" і бачити в українських бійцях "тільки імперію зла", адже вони "є різні".

Нагадаємо

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