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В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
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В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
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В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей

Киев • УНН

 • 3365 просмотра

В Украине функционирует пять лагерей для военнопленных, а также участки в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы. Российских пленных хватает для обменов, они привлекаются к оплачиваемому труду и имеют надлежащие условия содержания.

В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей

В Украине функционирует пять лагерей для военнопленных. Российских пленных хватает для проведения обменов.

Об этом журналисту УНН заявил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов.

Количество лагерей для россиян

У нас функционирует пять лагерей, но количество пленных - это информация с ограниченным доступом. Но их хватает (для обменов – ред.) На данный момент и та инфраструктура, которая существует, полностью справляется с этой задачей

- сказал Пикалов.

Пребывание военнопленных в Украине в специальных учреждениях

Российских пленных содержат не только в лагерях, они также находятся на участках в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. В 2022 году был образован 51 участок.

Лагеря для пленных охраняются. Для содержащихся лиц созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение.

Также есть инфраструктура для лиц с инвалидностью.

Труд, досуг и связь с родными

Минюст сообщал, что российские пленные привлекаются к работе в швейных, деревообрабатывающих цехах, кухнях, а также изготавливают пакеты, мебель, елочные украшения и т.д.

Все, кто может работать по состоянию здоровья, имеют возможность выполнять оплачиваемую работу 6 дней в неделю. Размер оплаты установлен в соответствии с Женевской конвенцией и составляет не менее четверти швейцарского франка в день.

В апреле 2025 года средний заработок российских пленных колебался от 1 500 до 2 000 грн.

Кроме того, в учреждениях есть библиотеки с книгами на разных языках, залы для просмотра телепередач, спортивные площадки. У пленных есть возможность для интеллектуального развития, досуга, игр и спортивных соревнований.

Пленные по запросу могут обращаться к религиозным деятелям или духовным наставникам.

Восемь этапов большого обмена: Зеленский заявил, что с июня вернулись сотни украинцев06.07.25, 13:04 • 1741 просмотр

Защита прав и международный контроль

Украина выполняет обязательства, предусмотренные международным гуманитарным правом, в частности Женевской конвенцией 1949 года, в части обращения с военнопленными. Условия содержания военнопленных россиян соответствуют стандартам международного и национального законодательства.

С целью защиты прав военнопленных представители украинских государственных органов и международных миссий, в частности Международного комитета Красного Креста, осуществляют регулярные мониторинговые визиты. Учреждения обеспечены генераторами, полевыми кухнями, укрытиями и функционируют даже в условиях чрезвычайной ситуации.

Украина обеспечивает право на переписку и телефонные звонки с семьей. В мае Минюст сообщал, что военнопленные отправили и получили более 6 500 писем, более 4 000 раз воспользовались телефонной связью. Поступают также посылки — на сегодня их количество превышает 6 500.

Связь с рф для передачи открыток и посылок военнопленным поддерживается, но есть манипуляции - Омбудсмен02.07.25, 15:00 • 1159 просмотров

Украинские пленные в РФ

Россия действует в отношении украинских военнопленных противоположно Украине и нарушает все обязательства, предусмотренные международным гуманитарным правом. Среди нарушений условий содержания, по его словам, в частности, маленькие площади.

Как рассказывал неоднократно Омбудсмен Дмитрий Лубинец, до сих пор остается большое количество мест, где держат украинских военнопленных с максимально не приспособленными условиями

У нас есть случаи, где в отдельных исправительных колониях, где содержатся украинские военнопленные, изменилась в положительную сторону практика содержания украинских военнопленных. Кто-то сообщает, что прекратили применять физические пытки, кто-то говорит, что стали лучше кормить. Но мы не видим, что это стало распространено по всей территории РФ. До сих пор остается большое количество мест, где держат украинских военнопленных с максимально не приспособленными условиями

- рассказывал Лубинец.  

Среди нарушений условий содержания, по его словам, в частности, маленькие площади.

Пленных могут содержать в помещении в 15 квадратных метров, где может находиться 10 человек. Там даже спать физически невозможно. Есть случаи, когда не месяцами, а годами украинских военнопленных не выводили на свежий воздух.

Есть случаи, когда, на мой взгляд, специально держат в одном помещении пленных и россиян, которые болеют туберкулезом

- заявлял Лубинец.

Во время одного из обменов были возвращены украинские военные с тяжелыми болезнями: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

В Офис Омбудсмена поступило около 30 тысяч обращений о нарушении прав украинских военнопленных – Лубинец01.05.25, 11:22 • 8931 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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