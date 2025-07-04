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Новий масштабний обмін полоненими: у СБУ показали ексклюзивні фото та відео, а також розповіли нові деталі

Київ • УНН

 • 247 перегляди

4 липня відбувся масштабний обмін військовополоненими між Україною та росією. Серед звільнених є захисники Маріуполя, важкохворі та поранені, зокрема медики.

Новий масштабний обмін полоненими: у СБУ показали ексклюзивні фото та відео, а також розповіли нові деталі

Сьогодні, 4 липня, відбувся черговий масштабний обмін військовополоненими між Україною і росією. Служба безпеки України показала вражаючі світлини і відео повернення додому українських захисників, пише УНН.

Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського 

- говориться у повідомленні СБУ.

Після зустрічі українських оборонців на кордоні Обʼєднаний центр при СБУ спільно з Укрзалізницею вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту.

Як зазначив Глава нашої Держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Життя кожного українця – найвища цінність! 

– зазначили в СБУ.

Доповнення

Україна провела восьмий етап обміну полоненими за стамбульськими домовленостями, повернувши військових, цивільних, важкохворих та поранених, зокрема медиків. Серед звільнених є захисники Маріуполя, багато з яких перебували в полоні понад три роки.

"Сьогодні з російського полону додому повернулася ще одна група українських оборонців. Це - продовження обмінного процесу згідно зі Стамбульськими домовленостями. Серед звільнених — тяжкопоранені, важкохворі, а також військовослужбовці, молодші за 25 років. Наймолодшому визволеному лише 20 років. Обмінний процес триває. Працюємо над звільненням усіх українців", - написав начальник ГУР Кирило Буданов.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Укрзалізниця
Служба безпеки України
Стамбул
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна
Маріуполь
Tesla
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