Новый масштабный обмен пленными: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео, а также рассказали новые детали

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
15:30 • 17016 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
14:07 • 41928 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:00 • 26724 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 38618 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 72102 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 170307 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 187174 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 169854 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 166557 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 103802 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.3м/с
54%
751мм
Популярные новости
Массированная ночная атака рф на Киев: затронуто 6 районов, больше всего - Соломенский4 июля, 07:26 • 2200 просмотра
Атака на Киев: в жилом доме есть угроза обрушения, повреждена пожарно-спасательная часть4 июля, 07:42 • 51265 просмотра
Украина вернула военных и гражданских из российского плена: новые детали4 июля, 10:45 • 3606 просмотра
Великобритания созывает «коалицию желающих», Зеленский присоединится – Politico12:02 • 17604 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора13:48 • 40698 просмотра
публикации
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
15:30 • 17016 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
14:07 • 41928 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора13:48 • 41868 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 172788 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 166652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Пит Хегсетх
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 115075 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 146924 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 123008 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 124869 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 125993 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

Новый масштабный обмен пленными: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео, а также рассказали новые детали

Киев • УНН

 • 83 просмотра

4 июля состоялся масштабный обмен военнопленными между Украиной и россией. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, тяжелобольные и раненые, в том числе медики.

Новый масштабный обмен пленными: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео, а также рассказали новые детали

Сегодня, 4 июля, состоялся очередной масштабный обмен военнопленными между Украиной и россией. Служба безопасности Украины показала впечатляющие фотографии и видео возвращения домой украинских защитников, пишет УНН.

Сегодняшний обмен — это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского 

- говорится в сообщении СБУ.

После встречи украинских защитников на границе Объединенный центр при СБУ совместно с Укрзализныцей впервые обеспечили переезд освобожденных защитников к местам реабилитации с помощью железнодорожного транспорта.

Как отметил Глава нашего Государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! 

– отметили в СБУ.

Дополнение

Украина провела восьмой этап обмена пленными по стамбульским договоренностям, вернув военных, гражданских, тяжелобольных и раненых, в частности медиков. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, многие из которых находились в плену более трех лет.

"Сегодня из российского плена домой вернулась еще одна группа украинских защитников. Это - продолжение обменного процесса согласно Стамбульским договоренностям. Среди освобожденных — тяжелораненые, тяжелобольные, а также военнослужащие, младше 25 лет. Самому младшему освобожденному всего 20 лет. Обменный процесс продолжается. Работаем над освобождением всех украинцев", - написал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Украинские железные дороги
Служба безопасности Украины
Стамбул
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Мариуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9