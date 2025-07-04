Новый масштабный обмен пленными: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео, а также рассказали новые детали

Сегодня, 4 июля, состоялся очередной масштабный обмен военнопленными между Украиной и россией. Служба безопасности Украины показала впечатляющие фотографии и видео возвращения домой украинских защитников, пишет УНН.

Сегодняшний обмен — это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского - говорится в сообщении СБУ.

После встречи украинских защитников на границе Объединенный центр при СБУ совместно с Укрзализныцей впервые обеспечили переезд освобожденных защитников к местам реабилитации с помощью железнодорожного транспорта.

Как отметил Глава нашего Государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! – отметили в СБУ.

Дополнение

Украина провела восьмой этап обмена пленными по стамбульским договоренностям, вернув военных, гражданских, тяжелобольных и раненых, в частности медиков. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, многие из которых находились в плену более трех лет.

"Сегодня из российского плена домой вернулась еще одна группа украинских защитников. Это - продолжение обменного процесса согласно Стамбульским договоренностям. Среди освобожденных — тяжелораненые, тяжелобольные, а также военнослужащие, младше 25 лет. Самому младшему освобожденному всего 20 лет. Обменный процесс продолжается. Работаем над освобождением всех украинцев", - написал начальник ГУР Кирилл Буданов.