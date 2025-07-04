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Серед звільнених з полону є медики - ГУР

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Україна провела восьмий етап обміну полоненими за стамбульськими домовленостями, повернувши військових, цивільних, важкохворих та поранених, зокрема медиків. Серед звільнених є захисники Маріуполя, багато з яких перебували в полоні понад три роки.

Серед звільнених з полону є медики - ГУР

Серед звільнених українських військових сьогодні, 4 липня, також є медики. Це вже був 8 етап обміну полоненими і робота триває далі. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Попри складну ніч для всієї країни, день є також із світлим. Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну за Стамбулом, це вже восьмий етап. Відбувся за безпосередньої участі голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими генерал-лейтенанта Буданова і відбувся успішно. Молодь, важкохворі і важкопоранені, також рядовий, сержантський склад, але також і офіцери, є цивільні, можна сказати про те, що серед звільнених є і медики, зокрема

- сказав Юсов.

Він зазначив, що це важливий етап, робота триває, триває напружена робота переговорної групи.

Збройні сили України, Територіальна оборона, ДШВ, Військові морські сили, захисники різних напрямків, в тому числі є звільнені захисники Маріуполя і це дуже важливо. Більшість із звільнених понад три роки знаходились в полоні. Тобто це чудова новина

- додав Юсов.

За його словами, зайва інформація, неперевірена інформація, оціночні судження впливають на обміни.

Тому дуже часто ми не до кінця оприлюднюємо інформацію, навіть коли здавалося б все вже відбулося. І от сьогодні ви бачите інформацію, але ми не називаємо точної цифри, поки всі етапи великого обміну не відбудуться

- наголосив представник ГУР.

Нагадаємо

Україна провела черговий обмін після домовленостей у Стамбулі і повернула українських захисників, у тому числі Маріуполя, та цивільних, більшість перебувала в російському полоні з 2022 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Стамбул
Україна
Маріуполь
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