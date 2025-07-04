Среди освобожденных из плена есть медики - ГУР

Среди освобожденных украинских военных сегодня, 4 июля, также есть медики. Это уже был 8 этап обмена пленными, и работа продолжается. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Несмотря на сложную ночь для всей страны, день также светлый. Сегодня состоялся очередной этап большого обмена по Стамбулу, это уже восьмой этап. Состоялся при непосредственном участии главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными генерал-лейтенанта Буданова и прошел успешно. Молодежь, тяжелобольные и тяжелораненые, также рядовой, сержантский состав, но также и офицеры, есть гражданские, можно сказать о том, что среди освобожденных есть и медики, в частности - сказал Юсов.

Он отметил, что это важный этап, работа продолжается, продолжается напряженная работа переговорной группы.

Вооруженные силы Украины, Территориальная оборона, ДШВ, Военно-морские силы, защитники разных направлений, в том числе есть освобожденные защитники Мариуполя, и это очень важно. Большинство из освобожденных более трех лет находились в плену. То есть это отличная новость - добавил Юсов.

По его словам, излишняя информация, непроверенная информация, оценочные суждения влияют на обмены.

Поэтому очень часто мы не до конца обнародуем информацию, даже когда казалось бы все уже произошло. И вот сегодня вы видите информацию, но мы не называем точной цифры, пока все этапы большого обмена не состоятся - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним

Украина провела очередной обмен после договоренностей в Стамбуле и вернула украинских защитников, в том числе Мариуполя, и гражданских, большинство находилась в российском плену с 2022 года.