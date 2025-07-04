Поцілунки, перші дзвінки, усмішки й сльози: перші кадри із захисниками, які повернулися з полону

Сьогодні, 4 липня, Україна провела черговий обмін після домовленостей у Стамбулі і повернула українських захисників, у тому числі Маріуполя, та цивільних, більшість перебувала в російському полоні з 2022 року, пише УНН.

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"Сьогодні з російського полону додому повернулася ще одна група українських оборонців. Це - продовження обмінного процесу згідно зі Стамбульськими домовленостями. Серед звільнених — тяжкопоранені, важкохворі, а також військовослужбовці, молодші за 25 років. Наймолодшому визволеному лише 20 років. Обмінний процес триває. Працюємо над звільненням усіх українців", - написав начальник ГУР Кирило Буданов.

Президент України Володимир Зеленський та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показали кадри повернення українських військових.

Зокрема, Лубінець показав перші дзвінки рідним, та як українські полонені по поверненню додому цілують українську землю.

"Мамуська, привіт…" - перші слова звільненого Захисника з полону. Ці прості, але щирі слова сповнені неймовірною радістю й символізують повернення до життя та надію на майбутнє", - підписав відео Лубінець.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що більшість українських полонених, серед яких нацгвардійці та прикордонники, знаходилися в полоні ще з 2022 року.

"Серед них - засуджені росією, яких в результаті складних перемовин вдалося повернути додому. Дехто має поранення та значні проблеми зі здоров’ям. Попереду – обстеження, лікування та тривале відновлення. Ми подбаємо про комплексну допомогу та підтримку наших Героїв", - повідомив Клименко.

Також відео повернення українських військових показали і в Нацгвардії.

В Держприкордонслужбі також показали перші дзвінки рідним.

"Привіт, тату". Важко підібрати слова, коли бачиш, як чоловік вперше за довгий час чує голос своїх дітей. Або дізнається про народження доньки. Хтось і досі не вірить, що повернувся на рідну землю", - підписали відео в ДПСУ.

В Сухопутних військах розповіли, що сьогодні вдалося повернути групу оборонців з категорії "поранені і важкохворі" та "молодші 25 років", а також цивільних.

"Більшість з них утримувалися в неволі з 2022 року. Сьогодні додому повертаються захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Сухопутних військ, ВМС, Сил ТрО Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому — 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів", - повідомили в Сухопутних військах.

Нагадаємо

Україна провела черговий обмін після домовленостей у Стамбулі і повернула українських захисників, у тому числі Маріуполя, та цивільних, більшість перебувала в російському полоні з 2022 року.