Поцілунки, перші дзвінки, усмішки й сльози: перші кадри із захисниками, які повернулися з полону

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
10:29 • 11237 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 40127 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 113612 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 170481 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 158806 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 161332 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 100796 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 92878 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 44900 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 31089 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
32%
751мм
Популярнi новини
Армія рф вивела свої ракетоносії з Чорного моря4 липня, 03:36 • 10299 перегляди
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф4 липня, 04:50 • 61815 перегляди
Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих4 липня, 05:13 • 2876 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 70116 перегляди
Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина 07:42 • 21650 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 142869 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 148369 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота3 липня, 13:08 • 141385 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення3 липня, 12:45 • 153744 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)3 липня, 12:24 • 198654 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Піт Гегсет
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 70332 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 131410 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 108817 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 111744 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 113961 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Brent

Поцілунки, перші дзвінки, усмішки й сльози: перші кадри із захисниками, які повернулися з полону

Київ • УНН

 • 170 перегляди

4 липня Україна провела обмін полоненими, повернувши військових, зокрема з Маріуполя, та цивільних, більшість з яких перебувала в полоні з 2022 року. Серед звільнених є тяжкопоранені, важкохворі та молодші за 25 років.

Поцілунки, перші дзвінки, усмішки й сльози: перші кадри із захисниками, які повернулися з полону

Сьогодні, 4 липня, Україна провела черговий обмін після домовленостей у Стамбулі і повернула українських захисників, у тому числі Маріуполя, та цивільних, більшість перебувала в російському полоні з 2022 року, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні з російського полону додому повернулася ще одна група українських оборонців. Це - продовження обмінного процесу згідно зі Стамбульськими домовленостями. Серед звільнених — тяжкопоранені, важкохворі, а також військовослужбовці, молодші за 25 років. Наймолодшому визволеному лише 20 років. Обмінний процес триває. Працюємо над звільненням усіх українців", - написав начальник ГУР Кирило Буданов.

Президент України Володимир Зеленський та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показали кадри повернення українських військових.

Зокрема, Лубінець показав перші дзвінки рідним, та як українські полонені по поверненню додому цілують українську землю.

"Мамуська, привіт…" - перші слова звільненого Захисника з полону. Ці прості, але щирі слова сповнені неймовірною радістю й символізують повернення до життя та надію на майбутнє", - підписав відео Лубінець.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що більшість українських полонених, серед яких нацгвардійці та прикордонники, знаходилися в полоні ще з 2022 року.

"Серед них - засуджені росією, яких в результаті складних перемовин вдалося повернути додому. Дехто має поранення та значні проблеми зі здоров’ям. Попереду – обстеження, лікування та тривале відновлення. Ми подбаємо про комплексну допомогу та підтримку наших Героїв", - повідомив Клименко.

Також відео повернення українських військових показали і в Нацгвардії.

В Держприкордонслужбі також показали перші дзвінки рідним.

"Привіт, тату". Важко підібрати слова, коли бачиш, як чоловік вперше за довгий час чує голос своїх дітей. Або дізнається про народження доньки. Хтось і досі не вірить, що повернувся на рідну землю", - підписали відео в ДПСУ.

В Сухопутних військах розповіли, що сьогодні вдалося повернути групу оборонців з категорії "поранені і важкохворі" та "молодші 25 років", а також цивільних.

"Більшість з них утримувалися в неволі з 2022 року. Сьогодні додому повертаються захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Сухопутних військ, ВМС, Сил ТрО Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому — 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів", - повідомили в Сухопутних військах.

Нагадаємо

Україна провела черговий обмін після домовленостей у Стамбулі і повернула українських захисників, у тому числі Маріуполя, та цивільних, більшість перебувала в російському полоні з 2022 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Донецька область
Харківська область
Луганська область
Національна гвардія України
Сухопутні війська Збройних сил України
Військово-морські сили Збройних сил України
Державна прикордонна служба України
Херсонська область
Клименко Ігор Володимирович
Стамбул
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна
Маріуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9