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Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
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Поцелуи, первые звонки, улыбки и слезы: первые кадры с защитниками, вернувшимися из плена

Киев • УНН

 • 118 просмотра

4 июля Украина провела обмен пленными, вернув военных, в том числе из Мариуполя, и гражданских, большинство из которых находились в плену с 2022 года. Среди освобожденных есть тяжелораненые, тяжелобольные и младше 25 лет.

Поцелуи, первые звонки, улыбки и слезы: первые кадры с защитниками, вернувшимися из плена

Сегодня, 4 июля, Украина провела очередной обмен после договоренностей в Стамбуле и вернула украинских защитников, в том числе Мариуполя, и гражданских, большинство находилось в российском плену с 2022 года, пишет УНН.

Детали

"Сегодня из российского плена домой вернулась еще одна группа украинских защитников. Это - продолжение обменного процесса согласно Стамбульским договоренностям. Среди освобожденных — тяжелораненые, тяжелобольные, а также военнослужащие, младше 25 лет. Самому младшему освобожденному всего 20 лет. Обменный процесс продолжается. Работаем над освобождением всех украинцев", - написал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показали кадры возвращения украинских военных.

В частности, Лубинец показал первые звонки родным, и как украинские пленные по возвращении домой целуют украинскую землю.

"Мамушка, привет…" - первые слова освобожденного Защитника из плена. Эти простые, но искренние слова полны невероятной радости и символизируют возвращение к жизни и надежду на будущее", - подписал видео Лубинец.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что большинство украинских пленных, среди которых нацгвардейцы и пограничники, находились в плену еще с 2022 года.

"Среди них - осужденные россией, которых в результате сложных переговоров удалось вернуть домой. Некоторые имеют ранения и значительные проблемы со здоровьем. Впереди – обследование, лечение и длительное восстановление. Мы позаботимся о комплексной помощи и поддержке наших Героев", - сообщил Клименко.

Также видео возвращения украинских военных показали и в Нацгвардии.

В Госпогранслужбе также показали первые звонки родным.

"Привет, папа". Трудно подобрать слова, когда видишь, как мужчина впервые за долгое время слышит голос своих детей. Или узнает о рождении дочери. Кто-то до сих пор не верит, что вернулся на родную землю", - подписали видео в ГПСУ.

В Сухопутных войсках рассказали, что сегодня удалось вернуть группу защитников из категории "раненые и тяжелобольные" и "младше 25 лет", а также гражданских.

"Большинство из них содержались в неволе с 2022 года. Сегодня домой возвращаются защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Сухопутных войск, ВМС, Сил ТрО Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему — 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров", - сообщили в Сухопутных войсках.

Напомним

Украина провела очередной обмен после договоренностей в Стамбуле и вернула украинских защитников, в том числе Мариуполя, и гражданских, большинство находилось в российском плену с 2022 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
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