Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что команда работает над очередным обменом пленными с россией. Это продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас команда работает еще над одним обменом, передает УНН.
Продолжается разговор с российской стороной по обменам – продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом
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