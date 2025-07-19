Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас команда работает еще над одним обменом, передает УНН.

Продолжается разговор с российской стороной по обменам – продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом - сообщил Зеленский.

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