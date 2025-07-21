В Турции готовятся к новому раунду переговоров между Украиной и россией: озвучены вероятные даты

На этой неделе в Стамбуле ожидается следующий раунд переговоров между россией и Украиной. Об этом сообщает İndependent Türkce, передает УНН.

Детали

Переговоры могут состояться в среду или четверг. Четкой информации о месте, времени и уровне делегаций на встрече не было предоставлено.

Также сообщается, что переговоры могут быть сосредоточены на гуманитарной помощи, обмене пленными, безопасности инфраструктуры и мерах безопасности в приграничных районах.

Дополнение

С начала полномасштабной российско-украинской войны в феврале 2022 года стороны время от времени встречались при посредничестве Турции. Последняя встреча состоялась в июне текущего года: стороны договорились об обмене пленными.

Вместе с тем россияне требуют от Украины вывести войска из 4 областей, которые кремль аннексировал в 2022 году (Донецкая, Запорожская, Луганская, Херсонская – ред.), отказаться от вступления в НАТО, сократить армию и провести т.н. "денацификацию", а именно - отказаться от декоммунизации и дерусификации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над очередным обменом пленными с россией. Это продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи в Стамбуле.