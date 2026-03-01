Прокуратура Бельгії порушила справу проти затриманого танкера тіньового флоту рф
Федеральна прокуратура Бельгії розслідує затримання танкера Ethera, який підозрюють у плаванні під фальшивим прапором та використанні підроблених документів. Судно заарештували в порту Зебрюгге через можливий обхід санкцій ЄС проти російського "тіньового флоту".
Деталі
Як повідомляється, судно затримали в ніч із суботи на неділю (з 28 лютого на 1 березня — ред.) та скерували до бельгійського порту Зебрюгге, де його згодом заарештували.
За даними слідства, Ethera ходив під прапором Гвінеї, однак інспекція на борту, проведена за участі інспектора Генеральної дирекції з питань судноплавства Федеральної служби мобільності, "підтвердила ознаки фальшивого прапора та виявила документи, які вважають ймовірно підробленими".
Після консультацій із прокурором короля Західної Фландрії було ухвалено рішення про відкриття провадження та віддано наказ змінити курс судна до територіальних вод Бельгії. Федеральна прокуратура зазначає, що працює у взаємодії з прокуратурою Західної Фландрії, морською поліцією та адміністрацією судноплавства, не розкриваючи деталей на цьому етапі.
Ситуація має геополітичний контекст: Ethera фігурує у санкційних списках ЄС як судно, пов’язане з "тіньовим флотом", який росія використовує для транспортування нафти в обхід міжнародних обмежень. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про "серйозні ознаки обману та обходу санкцій" під час пресконференції в Зебрюгге.
Начальник оборони Бельгії генерал Фредерік Вансіна уточнив, що танкер відстежували певний час, звертаючи увагу на типові індикатори подібних схем: регулярні рейси між росією та Південною Америкою, періодичне вимкнення систем ідентифікації та зміни прапора.
За наявною інформацією, контроль над судном встановили близько опівночі. А омоби 21 члена екіпажу вже встановили. Танкер довжиною 180 метрів прибув до Зебрюгге вранці, де його затримали.
В операції брали участь 93 військовослужбовці, службовий пес, також залучали підтримку французьких військово-морських сил.
Президент Франції Емманюель Макрон публічно привітав операцію в соцмережах, оприлюднивши відео затримання.
У бельгійському Міноборони також заявили, що інцидент може мати дипломатичні наслідки: Тео Франкен повідомив, що очікує реакції москви, а бельгійського посла в рф нібито поінформували і його можуть викликати.
Крім того, Національний кризовий центр Бельгії оцінює ситуацію, а Координаційний орган з аналізу загроз (OCAM) отримав завдання провести додатковий аналіз ризиків.
Наразі прокуратура має встановити, чи були в діях судна порушення бельгійського кодексу мореплавства та чи йдеться про свідому спробу обійти санкційні обмеження.
1 березня бельгійські збройні сили за підтримки французьких сил оборони затримали танкер російського тіньового флоту. Операція отримала назву "Синій порушник".
