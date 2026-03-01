$43.210.00
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 27641 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50 • 48168 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 57797 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 69835 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля, 12:56 • 72408 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 70894 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 52565 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53376 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 55972 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Прокуратура Бельгии возбудила дело против задержанного танкера теневого флота рф

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

Федеральная прокуратура Бельгии расследует задержание танкера Ethera, который подозревают в плавании под фальшивым флагом и использовании поддельных документов. Судно арестовали в порту Зебрюгге из-за возможного обхода санкций ЕС против российского "теневого флота".

Прокуратура Бельгии возбудила дело против задержанного танкера теневого флота рф

Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование после задержания в Северном море нефтяного танкера Ethera, который подозревается в плавании под фальшивым флагом и использовании предположительно поддельных документов. Дело связывают с возможным обходом санкций ЕС против так называемого "теневого флота" России, передает УНН.

Детали

Как сообщается, судно задержали в ночь с субботы на воскресенье (с 28 февраля на 1 марта — ред.) и направили в бельгийский порт Зебрюгге, где его впоследствии арестовали. 

По данным следствия, Ethera ходил под флагом Гвинеи, однако инспекция на борту, проведенная с участием инспектора Генеральной дирекции по вопросам судоходства Федеральной службы мобильности, "подтвердила признаки фальшивого флага и обнаружила документы, которые считаются предположительно поддельными".

После консультаций с прокурором короля Западной Фландрии было принято решение об открытии производства и отдан приказ изменить курс судна в территориальные воды Бельгии. Федеральная прокуратура отмечает, что работает во взаимодействии с прокуратурой Западной Фландрии, морской полицией и администрацией судоходства, не раскрывая деталей на этом этапе.

Ситуация имеет геополитический контекст: Ethera фигурирует в санкционных списках ЕС как судно, связанное с "теневым флотом", который Россия использует для транспортировки нефти в обход международных ограничений. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о "серьезных признаках обмана и обхода санкций" во время пресс-конференции в Зебрюгге.

Начальник обороны Бельгии генерал Фредерик Вансина уточнил, что танкер отслеживали некоторое время, обращая внимание на типичные индикаторы подобных схем: регулярные рейсы между Россией и Южной Америкой, периодическое выключение систем идентификации и изменения флага.

По имеющейся информации, контроль над судном установили около полуночи. А личности 21 члена экипажа уже установлены. Танкер длиной 180 метров прибыл в Зебрюгге утром, где его задержали. 

В операции участвовали 93 военнослужащих, служебная собака, также привлекалась поддержка французских военно-морских сил.

Президент Франции Эмманюэль Макрон публично приветствовал операцию в соцсетях, опубликовав видео задержания.

В бельгийском Минобороны также заявили, что инцидент может иметь дипломатические последствия: Тео Франкен сообщил, что ожидает реакции Москвы, а бельгийского посла в РФ якобы проинформировали и его могут вызвать.

Кроме того, Национальный кризисный центр Бельгии оценивает ситуацию, а Координационный орган по анализу угроз (OCAM) получил задание провести дополнительный анализ рисков.

Сейчас прокуратура должна установить, были ли в действиях судна нарушения бельгийского кодекса мореплавания и идет ли речь о сознательной попытке обойти санкционные ограничения.

Напомним

1 марта бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".

Александра Василенко

