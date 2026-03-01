Прокуратура Бельгии возбудила дело против задержанного танкера теневого флота рф

Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование после задержания в Северном море нефтяного танкера Ethera, который подозревается в плавании под фальшивым флагом и использовании предположительно поддельных документов. Дело связывают с возможным обходом санкций ЕС против так называемого "теневого флота" России, передает УНН.

Как сообщается, судно задержали в ночь с субботы на воскресенье (с 28 февраля на 1 марта — ред.) и направили в бельгийский порт Зебрюгге, где его впоследствии арестовали.

По данным следствия, Ethera ходил под флагом Гвинеи, однако инспекция на борту, проведенная с участием инспектора Генеральной дирекции по вопросам судоходства Федеральной службы мобильности, "подтвердила признаки фальшивого флага и обнаружила документы, которые считаются предположительно поддельными".

После консультаций с прокурором короля Западной Фландрии было принято решение об открытии производства и отдан приказ изменить курс судна в территориальные воды Бельгии. Федеральная прокуратура отмечает, что работает во взаимодействии с прокуратурой Западной Фландрии, морской полицией и администрацией судоходства, не раскрывая деталей на этом этапе.

Ситуация имеет геополитический контекст: Ethera фигурирует в санкционных списках ЕС как судно, связанное с "теневым флотом", который Россия использует для транспортировки нефти в обход международных ограничений. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о "серьезных признаках обмана и обхода санкций" во время пресс-конференции в Зебрюгге.

Начальник обороны Бельгии генерал Фредерик Вансина уточнил, что танкер отслеживали некоторое время, обращая внимание на типичные индикаторы подобных схем: регулярные рейсы между Россией и Южной Америкой, периодическое выключение систем идентификации и изменения флага.

По имеющейся информации, контроль над судном установили около полуночи. А личности 21 члена экипажа уже установлены. Танкер длиной 180 метров прибыл в Зебрюгге утром, где его задержали.

В операции участвовали 93 военнослужащих, служебная собака, также привлекалась поддержка французских военно-морских сил.

Президент Франции Эмманюэль Макрон публично приветствовал операцию в соцсетях, опубликовав видео задержания.

В бельгийском Минобороны также заявили, что инцидент может иметь дипломатические последствия: Тео Франкен сообщил, что ожидает реакции Москвы, а бельгийского посла в РФ якобы проинформировали и его могут вызвать.

Кроме того, Национальный кризисный центр Бельгии оценивает ситуацию, а Координационный орган по анализу угроз (OCAM) получил задание провести дополнительный анализ рисков.

Сейчас прокуратура должна установить, были ли в действиях судна нарушения бельгийского кодекса мореплавания и идет ли речь о сознательной попытке обойти санкционные ограничения.

