Актори Меган Гуд та Джонатан Мейджорс стали громадянами Гвінеї

Голлівудське подружжя Меган Гуд та Джонатан Мейджорс отримало громадянство Гвінеї. Підставою для надання паспортів стали результати тесту ДНК, який підтвердив їхнє генетичне походження з цієї західноафриканської країни. Урочиста церемонія відбулася у столиці держави - місті Конакрі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Церемонія надання громадянства проходила у закритому форматі за участі високопосадовців.

Ми вважаємо, що ви серед гідних синів і дочок цієї Гвінеї. Ви представляєте нашу країну, червоно-жовто-зелений прапор у всьому світі - заявив під час вручення документів голова кабінету президента Джіба Діакіте.

Вже цієї неділі пара планує відвідати головні туристичні пам'ятки країни для ближчого ознайомлення з культурою предків.

Шлях Мейджорса та підтримка Меган Гуд

Джонатан Мейджорс, відомий за ролями у проєктах Marvel та фільмі "Країна Лавкрафта", останніми роками переживав складний період у кар'єрі через судовий розгляд справи про напад на колишню дівчину.

Попри те, що студія Marvel виключила його з майбутніх проєктів, актор продовжує роботу в кіно, зокрема нещодавно завершивши просування стрічки "Журнальні мрії". Меган Гуд підтримувала Мейджорса протягом усього процесу; пара заручилася у 2024 році, а минулого року офіційно зареєструвала шлюб під час невеликої приватної церемонії.

Гвінея стала черговою країною Африки, яка впроваджує практику надання громадянства нащадкам людей, примусово вивезених з континенту в минулому. Раніше подібні кроки зробили Бенін, де громадянство отримала співачка Сіара, та Гана, яка минулого року натуралізувала понад 500 афроамериканців.

