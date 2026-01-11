$42.990.00
Truth Social

Актори Меган Гуд та Джонатан Мейджорс стали громадянами Гвінеї

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Голлівудські актори Меган Гуд та Джонатан Мейджорс стали громадянами Гвінеї після підтвердження генетичного походження. Церемонія відбулася у Конакрі, де пара планує відвідати туристичні пам'ятки.

Актори Меган Гуд та Джонатан Мейджорс стали громадянами Гвінеї
Фото: AP

Голлівудське подружжя Меган Гуд та Джонатан Мейджорс отримало громадянство Гвінеї. Підставою для надання паспортів стали результати тесту ДНК, який підтвердив їхнє генетичне походження з цієї західноафриканської країни. Урочиста церемонія відбулася у столиці держави - місті Конакрі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Церемонія надання громадянства проходила у закритому форматі за участі високопосадовців.

Ми вважаємо, що ви серед гідних синів і дочок цієї Гвінеї. Ви представляєте нашу країну, червоно-жовто-зелений прапор у всьому світі

- заявив під час вручення документів голова кабінету президента Джіба Діакіте.

Вже цієї неділі пара планує відвідати головні туристичні пам'ятки країни для ближчого ознайомлення з культурою предків.

Шлях Мейджорса та підтримка Меган Гуд

Джонатан Мейджорс, відомий за ролями у проєктах Marvel та фільмі "Країна Лавкрафта", останніми роками переживав складний період у кар'єрі через судовий розгляд справи про напад на колишню дівчину.

Греммі-2026: K-pop вперше претендує на перемогу в головних категоріях10.01.26, 04:45 • 5976 переглядiв

Попри те, що студія Marvel виключила його з майбутніх проєктів, актор продовжує роботу в кіно, зокрема нещодавно завершивши просування стрічки "Журнальні мрії". Меган Гуд підтримувала Мейджорса протягом усього процесу; пара заручилася у 2024 році, а минулого року офіційно зареєструвала шлюб під час невеликої приватної церемонії.

Гвінея стала черговою країною Африки, яка впроваджує практику надання громадянства нащадкам людей, примусово вивезених з континенту в минулому. Раніше подібні кроки зробили Бенін, де громадянство отримала співачка Сіара, та Гана, яка минулого року натуралізувала понад 500 афроамериканців. 

Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів10.01.26, 06:40 • 20065 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Фільм
Серіали
Шлюб
Гана
Ассошіейтед Прес
Гвінея