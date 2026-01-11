Актеры Меган Гуд и Джонатан Мейджорс стали гражданами Гвинеи

Фото: AP

Голливудская пара Меган Гуд и Джонатан Мейджорс получили гражданство Гвинеи. Основанием для выдачи паспортов стали результаты ДНК-теста, подтвердившего их генетическое происхождение из этой западноафриканской страны. Торжественная церемония состоялась в столице государства - городе Конакри. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Церемония предоставления гражданства проходила в закрытом формате с участием высокопоставленных лиц.

Мы считаем, что вы среди достойных сыновей и дочерей этой Гвинеи. Вы представляете нашу страну, красно-желто-зеленый флаг во всем мире - заявил во время вручения документов глава кабинета президента Джиба Диаките.

Уже в это воскресенье пара планирует посетить главные туристические достопримечательности страны для более близкого ознакомления с культурой предков.

Путь Мейджорса и поддержка Меган Гуд

Джонатан Мейджорс, известный по ролям в проектах Marvel и фильме "Страна Лавкрафта", в последние годы переживал сложный период в карьере из-за судебного разбирательства дела о нападении на бывшую девушку.

Несмотря на то, что студия Marvel исключила его из будущих проектов, актер продолжает работу в кино, в частности недавно завершив продвижение ленты "Журнальные мечты". Меган Гуд поддерживала Мейджорса на протяжении всего процесса; пара обручилась в 2024 году, а в прошлом году официально зарегистрировала брак во время небольшой частной церемонии.

Гвинея стала очередной страной Африки, которая внедряет практику предоставления гражданства потомкам людей, принудительно вывезенных с континента в прошлом. Ранее подобные шаги предприняли Бенин, где гражданство получила певица Сиара, и Гана, которая в прошлом году натурализовала более 500 афроамериканцев.

