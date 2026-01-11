Актеры Меган Гуд и Джонатан Мейджорс стали гражданами Гвинеи

$42.990.00
10 января, 11:45 • 15359 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 30749 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 28830 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 26516 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 25590 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31521 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54739 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39015 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38393 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31035 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Теги
Авторы
Популярные новости
Умеров снова был на контакте с американскими партнерами, это наша стратегическая задача - Зеленский10 января, 15:51 • 4384 просмотра
Спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке на Филиппинах10 января, 16:19 • 3672 просмотра
Испания призывает Европу к собственной армии, чтобы не зависеть от третьих стран10 января, 16:35 • 4060 просмотра
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин10 января, 17:57 • 3530 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов21:59 • 8348 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 36232 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 84001 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 110522 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 81828 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 102851 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 10064 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 13622 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 69804 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 71309 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 91978 просмотра
Актеры Меган Гуд и Джонатан Мейджорс стали гражданами Гвинеи

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Голливудские актеры Меган Гуд и Джонатан Мейджорс стали гражданами Гвинеи после подтверждения генетического происхождения. Церемония состоялась в Конакри, где пара планирует посетить туристические достопримечательности.

Актеры Меган Гуд и Джонатан Мейджорс стали гражданами Гвинеи
Фото: AP

Голливудская пара Меган Гуд и Джонатан Мейджорс получили гражданство Гвинеи. Основанием для выдачи паспортов стали результаты ДНК-теста, подтвердившего их генетическое происхождение из этой западноафриканской страны. Торжественная церемония состоялась в столице государства - городе Конакри. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Церемония предоставления гражданства проходила в закрытом формате с участием высокопоставленных лиц.

Мы считаем, что вы среди достойных сыновей и дочерей этой Гвинеи. Вы представляете нашу страну, красно-желто-зеленый флаг во всем мире

- заявил во время вручения документов глава кабинета президента Джиба Диаките.

Уже в это воскресенье пара планирует посетить главные туристические достопримечательности страны для более близкого ознакомления с культурой предков.

Путь Мейджорса и поддержка Меган Гуд

Джонатан Мейджорс, известный по ролям в проектах Marvel и фильме "Страна Лавкрафта", в последние годы переживал сложный период в карьере из-за судебного разбирательства дела о нападении на бывшую девушку.

Несмотря на то, что студия Marvel исключила его из будущих проектов, актер продолжает работу в кино, в частности недавно завершив продвижение ленты "Журнальные мечты". Меган Гуд поддерживала Мейджорса на протяжении всего процесса; пара обручилась в 2024 году, а в прошлом году официально зарегистрировала брак во время небольшой частной церемонии.

Гвинея стала очередной страной Африки, которая внедряет практику предоставления гражданства потомкам людей, принудительно вывезенных с континента в прошлом. Ранее подобные шаги предприняли Бенин, где гражданство получила певица Сиара, и Гана, которая в прошлом году натурализовала более 500 афроамериканцев. 

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Фильм
Сериал
Брак
Гана
Ассошиэйтед Пресс
Гвинея