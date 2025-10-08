Обвал багатоповерхівки стався у Мадриді: четверо загиблих

У столиці Іспанії, Мадриді, загинули четверо людей внаслідок часткового обвалу багатоповерхової будівлі, що будувалася, пише УНН з посиланням на EFE.

Кількість жертв внаслідок інциденту становить четверо загиблих та троє поранених через часткове обвал внутрішньої конструкції будівлі, що будувалася - ідеться у публікації.

Деталі

Повідомлялося про 4 зниклих людей після обвалу частини будівлі, що перебувала в стадії будівництва (за участю приблизно 40 осіб), – це менеджерка на ім'я Лаура та троє робітників родом з Малі, Гвінеї та Еквадору, віком від 30 до 50 років.

Двоє робітників на момент аварії перебували у ванних кімнатах підвалу, а третій - на верхньому поверсі шестиповерхової будівлі.

Близько 2:00 ночі пожежники знайшли два останні тіла серед завалів будівлі, розташованої на вулиці Калле-де-лас-Ілерас, між Оперним театром та площею Пуерта-дель-Соль, яка частково обвалилася одразу після 13:00 у вівторок.

