Обвал багатоповерхівки стався у Мадриді: четверо загиблих
Київ • УНН
У Мадриді четверо людей загинули та троє отримали поранення через частковий обвал внутрішньої конструкції будівлі, що будувалася. Серед загиблих — менеджерка та троє робітників з Малі, Гвінеї та Еквадору.
У столиці Іспанії, Мадриді, загинули четверо людей внаслідок часткового обвалу багатоповерхової будівлі, що будувалася, пише УНН з посиланням на EFE.
Кількість жертв внаслідок інциденту становить четверо загиблих та троє поранених через часткове обвал внутрішньої конструкції будівлі, що будувалася
Деталі
Повідомлялося про 4 зниклих людей після обвалу частини будівлі, що перебувала в стадії будівництва (за участю приблизно 40 осіб), – це менеджерка на ім'я Лаура та троє робітників родом з Малі, Гвінеї та Еквадору, віком від 30 до 50 років.
Двоє робітників на момент аварії перебували у ванних кімнатах підвалу, а третій - на верхньому поверсі шестиповерхової будівлі.
Близько 2:00 ночі пожежники знайшли два останні тіла серед завалів будівлі, розташованої на вулиці Калле-де-лас-Ілерас, між Оперним театром та площею Пуерта-дель-Соль, яка частково обвалилася одразу після 13:00 у вівторок.
