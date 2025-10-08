Обрушение многоэтажки произошло в Мадриде: четверо погибших

В столице Испании, Мадриде, погибли четыре человека в результате частичного обрушения строящегося многоэтажного здания, пишет УНН со ссылкой на EFE.

Число жертв в результате инцидента составляет четверо погибших и трое раненых из-за частичного обрушения внутренней конструкции строящегося здания - говорится в публикации.

Подробности

Сообщалось о 4 пропавших без вести людях после обрушения части здания, находившегося в стадии строительства (с участием примерно 40 человек), – это менеджер по имени Лаура и трое рабочих родом из Мали, Гвинеи и Эквадора, в возрасте от 30 до 50 лет.

Двое рабочих на момент аварии находились в ванных комнатах подвала, а третий - на верхнем этаже шестиэтажного здания.

Около 2:00 ночи пожарные нашли два последних тела среди завалов здания, расположенного на улице Калле-де-лас-Илерас, между Оперным театром и площадью Пуэрта-дель-Соль, которое частично обрушилось сразу после 13:00 во вторник.

