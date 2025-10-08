$41.340.11
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
06:24 • 1576 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 39969 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 48834 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 36528 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 39460 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36356 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 63029 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 48494 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 74769 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
Обрушение многоэтажки произошло в Мадриде: четверо погибших

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

В Мадриде четыре человека погибли и трое получили ранения из-за частичного обрушения внутренней конструкции строящегося здания. Среди погибших — менеджер и трое рабочих из Мали, Гвинеи и Эквадора.

Обрушение многоэтажки произошло в Мадриде: четверо погибших

В столице Испании, Мадриде, погибли четыре человека в результате частичного обрушения строящегося многоэтажного здания, пишет УНН со ссылкой на EFE.

Число жертв в результате инцидента составляет четверо погибших и трое раненых из-за частичного обрушения внутренней конструкции строящегося здания

- говорится в публикации.

Подробности

Сообщалось о 4 пропавших без вести людях после обрушения части здания, находившегося в стадии строительства (с участием примерно 40 человек), – это менеджер по имени Лаура и трое рабочих родом из Мали, Гвинеи и Эквадора, в возрасте от 30 до 50 лет.

Двое рабочих на момент аварии находились в ванных комнатах подвала, а третий - на верхнем этаже шестиэтажного здания.

Около 2:00 ночи пожарные нашли два последних тела среди завалов здания, расположенного на улице Калле-де-лас-Илерас, между Оперным театром и площадью Пуэрта-дель-Соль, которое частично обрушилось сразу после 13:00 во вторник.

Юлия Шрамко

