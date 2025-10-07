$41.340.11
Обрушение интерната в Индонезии: поиски жертв прекращены, известно о 61 погибшем

Киев • УНН

 • 480 просмотра

В Индонезии завершились поиски жертв обрушения исламской школы-интерната Аль-Хозини в Восточной Яве. Обнаружено 61 тело и семь частей тел, поисковые работы прекращены.

Обрушение интерната в Индонезии: поиски жертв прекращены, известно о 61 погибшем

В Индонезии спасатели завершили поиски жертв после обрушения исламской школы-интерната Аль-Хозини в Восточной Яве.

Под завалами обнаружено 61 тело и семь частей тел, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Индонезийские спасатели во вторник завершили поиски жертв, оказавшихся под завалами разрушенной исламской школы-интерната в провинции Восточная Ява, после извлечения более 60 тел

- сообщили службы по вопросам стихийных бедствий.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что "найдены тела всех 61 человека, находившихся в здании, а также семь частей тел, которые полиция пытается идентифицировать". Также агентство сообщило, что прекратило поисковые работы.

Как указано, спасатели использовали экскаваторы и краны, чтобы поднять большие куски бетона.

Операции, связанные с обрушением конструкции школы Аль-Хозини... официально закрыты

- заявил Мохаммад Сьяфи, руководитель поисково-спасательного агентства, после того, как власти убрали завалы.

"Среди идентифицированных частей есть оторванные конечности", - сказал заместитель руководителя агентства Буди Ираван.

Дополнение

Аль-Хозини - одна из более чем 42 000 исламских школ-песантрен по всей Индонезии, но только 50 из них имеют официальное разрешение на строительство, сообщило министерство общественных работ. Агентство Reuters не смогло подтвердить наличие разрешения у Аль-Хозини и связаться с руководством учреждения. Местные СМИ цитируют начальника школы Субанди, который на прошлой неделе заявил, что школа якобы не имела такого разрешения, пишет издание.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Индонезии произошло обрушение исламской школы-интерната в провинции Восточная Ява. Спасатели ищут 38 человек, оказавшихся под завалами, один человек погиб, 102 эвакуированы.

Алена Уткина

Новости Мира
Reuters
Индонезия