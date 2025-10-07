Обрушение интерната в Индонезии: поиски жертв прекращены, известно о 61 погибшем
В Индонезии завершились поиски жертв обрушения исламской школы-интерната Аль-Хозини в Восточной Яве. Обнаружено 61 тело и семь частей тел, поисковые работы прекращены.
Под завалами обнаружено 61 тело и семь частей тел, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Индонезийские спасатели во вторник завершили поиски жертв, оказавшихся под завалами разрушенной исламской школы-интерната в провинции Восточная Ява, после извлечения более 60 тел
Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что "найдены тела всех 61 человека, находившихся в здании, а также семь частей тел, которые полиция пытается идентифицировать". Также агентство сообщило, что прекратило поисковые работы.
Как указано, спасатели использовали экскаваторы и краны, чтобы поднять большие куски бетона.
Операции, связанные с обрушением конструкции школы Аль-Хозини... официально закрыты
"Среди идентифицированных частей есть оторванные конечности", - сказал заместитель руководителя агентства Буди Ираван.
Дополнение
Аль-Хозини - одна из более чем 42 000 исламских школ-песантрен по всей Индонезии, но только 50 из них имеют официальное разрешение на строительство, сообщило министерство общественных работ. Агентство Reuters не смогло подтвердить наличие разрешения у Аль-Хозини и связаться с руководством учреждения. Местные СМИ цитируют начальника школы Субанди, который на прошлой неделе заявил, что школа якобы не имела такого разрешения, пишет издание.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Индонезии произошло обрушение исламской школы-интерната в провинции Восточная Ява. Спасатели ищут 38 человек, оказавшихся под завалами, один человек погиб, 102 эвакуированы.