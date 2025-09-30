Обвал ісламської школи стався в Індонезії: 38 людей шукають під завалами
Київ • УНН
В Індонезії стався обвал ісламської школи-інтернату в провінції Східна Ява. Рятувальники шукають 38 людей, які опинилися під завалами, одна людина загинула, 102 евакуйовано.
В Індонезії стався обвал ісламської школи-інтернату в провінції Східна Ява, у вівторок індонезійські рятувальники продовжували пошуки 38 людей, які, як вважається, опинилися під завалами школи, який стався, коли десятки людей перебували на післяобідній молитві, повідомили служби з ліквідації наслідків стихійних лих країн, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Одна людина загинула, а 102 евакуювали в понеділок у школі Аль-Хозіні в місті Сідоарджо, коли нестабільна будівля обвалилася під час будівництва, йдеться у заяві агентства з ліквідації наслідків стихійних лих.
"Ця раптова подія призвела до падіння будівельних матеріалів на десятки учнів та робітників", - сказав речник агентства Абдул Мухарі.
За його словами, серед важкої техніки, яку використовували пошукові служби для розчищення завалів, був бульдозер, а майже 80 поранених було доставлено до лікарні.
На відеозображеннях новинного каналу KompasTV видно, як родини учнів зібралися навколо дошки та розглядають список тих, хто вижив.
Агентство заявило, що фундамент будівлі нібито не зміг витримати вагу конструкції на четвертому поверсі.
