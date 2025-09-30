Обрушение исламской школы произошло в Индонезии: 38 человек ищут под завалами
Киев • УНН
В Индонезии произошло обрушение исламской школы-интерната в провинции Восточная Ява. Спасатели ищут 38 человек, оказавшихся под завалами, один человек погиб, 102 эвакуированы.
В Индонезии произошел обвал исламской школы-интерната в провинции Восточная Ява, во вторник индонезийские спасатели продолжали поиски 38 человек, которые, как считается, оказались под завалами школы, произошедшего, когда десятки людей находились на послеобеденной молитве, сообщили службы по ликвидации последствий стихийных бедствий стран, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Один человек погиб, а 102 эвакуировали в понедельник в школе Аль-Хозини в городе Сидоарджо, когда нестабильное здание обрушилось во время строительства, говорится в заявлении агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.
"Это внезапное событие привело к падению строительных материалов на десятки учеников и рабочих", - сказал представитель агентства Абдул Мухари.
По его словам, среди тяжелой техники, которую использовали поисковые службы для расчистки завалов, был бульдозер, а почти 80 раненых были доставлены в больницу.
На видеоизображениях новостного канала KompasTV видно, как семьи учеников собрались вокруг доски и рассматривают список выживших.
Агентство заявило, что фундамент здания якобы не смог выдержать вес конструкции на четвертом этаже.
