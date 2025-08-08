Во Франции обрушилось здание бывшей гостиницы Ibis: под завалами могут быть люди

В пятницу, 8 августа, около 12:00 в центре города Амьен внезапно обрушилось здание бывшей гостиницы Ibis на площади Фурре. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, полиция объявила большой периметр безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание Courrier Picard.

Детали

Причиной обвала могла стать утечка газа. Сейчас экстренные службы выясняют, есть ли еще кто-то под завалами. На данном этапе это невозможно понять, - сообщает полиция с места происшествия.

Бригады находятся в полной готовности для оказания медицинской помощи, а людей, проживавших поблизости, эвакуировали в гимназию неподалеку. Видеонаблюдение подтверждает, что во время обвала рядом не было прохожих, однако спасатели призывают оставаться осторожными.

Из-за аварии движение автобусов в районе было перекрыто и организован объезд. Полиция опрашивает местных жителей, чтобы выяснить, было ли здание заселено - некоторые свидетели сообщают о периодическом свете на первом этаже и заметной активности.

Для поиска возможных пострадавших под завалами после 13:00 на место была вызвана служебная собака, которая помогает спасателям в поисках.

