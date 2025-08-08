У Франції обвалилася будівля колишнього готелю Ibis: під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
У центрі Ам’єна у Франції обвалилася будівля колишнього готелю Ibis. Причиною міг стати витік газу, тривають пошуки потенційних жертв під завалами.
У п’ятницю, 8 серпня, близько 12:00 у центрі міста Ам’єн раптово обвалилася будівля колишнього готелю Ibis на площі Фурре. На місце події оперативно прибули рятувальні служби, поліція оголосила великий периметр безпеки. Про це пише УНН із посиланням на місцеве видання Courrier Picard.
Деталі
Причиною обвалу міг стати витік газу. Наразі екстрені служби з'ясовують, чи є ще хтось під завалами. На даному етапі це неможливо зрозуміти,
Бригади перебувають у повній готовності для надання медичної допомоги, а людей, які мешкали поблизу, евакуювали до гімназії неподалік. Відеоспостереження підтверджують, що під час обвалу поруч не було перехожих, проте рятувальники закликають залишатися обережними.
Через аварію рух автобусів у районі було перекрито та організовано об’їзд. Поліція опитує місцевих мешканців, щоб з’ясувати, чи була будівля заселена — деякі свідки повідомляють про періодичне світло на першому поверсі і помітну активність.
Для пошуку можливих потерпілих під завалами після 13:00 на місце було викликано службову собаку, яка допомагає рятувальникам у пошуках.
