Пожежа у Франції, яку видно з космосу, вже вважається неконтрольованою: очікуються сильні пориви вітру

Масштабна лісова пожежа на півдні Франції охопила вже понад 16 тисяч гектарів і досі не піддається контролю. Рятувальні служби змагаються з часом, адже синоптики прогнозують нові сильні вітри, які можуть ще більше ускладнити ситуацію. Про це інформує ВFMTV, пише УНН.

Деталі

Пожежа, що розгорілася в регіоні Од на півдні Франції, стала найбільшою цього літа. Протягом доби вогонь знищив понад 16 000 гектарів лісу та чагарників, охопивши щонайменше 15 населених пунктів. Попри мобілізацію значних пожежних підрозділів та авіації, полум’я досі не локалізовано.

За офіційними даними префектури, внаслідок стихії загинула 65-річна жінка, троє осіб вважаються зниклими безвісти. Ще 13 людей отримали травми, серед них 11 пожежників і двоє цивільних, один з яких перебуває у критичному стані.

Особливе занепокоєння викликає прогноз погоди: найближчим часом у регіоні очікуються нові пориви вітру, що можуть спровокувати ще більше розповсюдження вогню. У службах порятунку визнають – боротьба з пожежею може ускладнитися буквально за години.

Meteo France опублікувала супутникові знімки, на яких чітко видно гігантський стовп диму, що піднімається над регіоном – наслідок неконтрольованого вогню, який вже видно з космосу.

Французька влада закликає мешканців постраждалих районів дотримуватись вказівок і не повертатися у зони, які ще не визнані безпечними.

Нагадаємо

