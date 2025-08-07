Пожар во Франции, видимый из космоса, уже считается неконтролируемым: ожидаются сильные порывы ветра

Масштабный лесной пожар на юге Франции охватил уже более 16 тысяч гектаров и до сих пор не поддается контролю. Спасательные службы соревнуются со временем, ведь синоптики прогнозируют новые сильные ветры, которые могут еще больше усложнить ситуацию. Об этом информирует ВFMTV, пишет УНН.

Детали

Пожар, разгоревшийся в регионе Од на юге Франции, стал крупнейшим этим летом. В течение суток огонь уничтожил более 16 000 гектаров леса и кустарников, охватив по меньшей мере 15 населенных пунктов. Несмотря на мобилизацию значительных пожарных подразделений и авиации, пламя до сих пор не локализовано.

По официальным данным префектуры, в результате стихии погибла 65-летняя женщина, трое человек считаются пропавшими без вести. Еще 13 человек получили травмы, среди них 11 пожарных и двое гражданских, один из которых находится в критическом состоянии.

Особое беспокойство вызывает прогноз погоды: в ближайшее время в регионе ожидаются новые порывы ветра, которые могут спровоцировать еще большее распространение огня. В службах спасения признают – борьба с пожаром может усложниться буквально за часы.

Meteo France опубликовала спутниковые снимки, на которых четко виден гигантский столб дыма, поднимающийся над регионом – следствие неконтролируемого огня, который уже виден из космоса.

Французские власти призывают жителей пострадавших районов соблюдать указания и не возвращаться в зоны, которые еще не признаны безопасными.

Напомним

В регионе Од на юге Франции 6 августа начался самый масштабный лесной пожар этого года, который уже унес жизнь пожилой женщины, оставил без электричества более 2,5 тысяч домохозяйств и заставил тысячи людей бежать из домов.