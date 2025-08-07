Пожар во Франции, видимый из космоса, уже считается неконтролируемым: ожидаются сильные порывы ветра

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56 • 948 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО № 2 в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 16379 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 39295 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 45426 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 93018 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 66980 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61006 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47687 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 99081 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71091 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
73%
756мм
Популярные новости
Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая6 августа, 23:14 • 10880 просмотра
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы6 августа, 23:42 • 11162 просмотра
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34 • 11260 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo01:37 • 15304 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам03:09 • 13513 просмотра
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 93022 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 73499 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 99082 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 84185 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 103175 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Сергей Лысак
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Белый дом
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 99365 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 111092 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 104297 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 116819 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 135003 просмотра
Актуальное
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136
Нефть марки Brent
БМ-21 «Град»

Пожар во Франции, видимый из космоса, уже считается неконтролируемым: ожидаются сильные порывы ветра

Киев • УНН

 • 472 просмотра

На юге Франции бушует лесной пожар, охвативший более 16 тысяч гектаров и до сих пор не контролируемый. Погиб один человек, трое пропали без вести, 13 пострадали.

Пожар во Франции, видимый из космоса, уже считается неконтролируемым: ожидаются сильные порывы ветра

Масштабный лесной пожар на юге Франции охватил уже более 16 тысяч гектаров и до сих пор не поддается контролю. Спасательные службы соревнуются со временем, ведь синоптики прогнозируют новые сильные ветры, которые могут еще больше усложнить ситуацию. Об этом информирует ВFMTV, пишет УНН.

Детали

Пожар, разгоревшийся в регионе Од на юге Франции, стал крупнейшим этим летом. В течение суток огонь уничтожил более 16 000 гектаров леса и кустарников, охватив по меньшей мере 15 населенных пунктов. Несмотря на мобилизацию значительных пожарных подразделений и авиации, пламя до сих пор не локализовано.

По официальным данным префектуры, в результате стихии погибла 65-летняя женщина, трое человек считаются пропавшими без вести. Еще 13 человек получили травмы, среди них 11 пожарных и двое гражданских, один из которых находится в критическом состоянии.

Особое беспокойство вызывает прогноз погоды: в ближайшее время в регионе ожидаются новые порывы ветра, которые могут спровоцировать еще большее распространение огня. В службах спасения признают – борьба с пожаром может усложниться буквально за часы.

Meteo France опубликовала спутниковые снимки, на которых четко виден гигантский столб дыма, поднимающийся над регионом – следствие неконтролируемого огня, который уже виден из космоса.

Французские власти призывают жителей пострадавших районов соблюдать указания и не возвращаться в зоны, которые еще не признаны безопасными.

Напомним

В регионе Од на юге Франции 6 августа начался самый масштабный лесной пожар этого года, который уже унес жизнь пожилой женщины, оставил без электричества более 2,5 тысяч домохозяйств и заставил тысячи людей бежать из домов.

Лилия Подоляк

Новости МираПроисшествия
BFM TV
Франция