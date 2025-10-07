Обвал інтернату в Індонезії: пошуки жертв припинено, відомо про 61 загиблого
Київ • УНН
В Індонезії завершилися пошуки жертв обвалу ісламської школи-інтернату Аль-Хозіні у Східній Яві. Виявлено 61 тіло та сім частин тіл, пошукові роботи припинено.
Під завалами виявлено 61 тіло та сім частин тіл, пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Індонезійські рятувальники у вівторок завершили пошуки жертв, які опинилися під завалами зруйнованої ісламської школи-інтернату в провінції Східна Ява, після вилучення понад 60 тіл
Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих заявило, що "знайдено тіла всіх 61 людини, що знаходилися в будівлі, а також сім частин тіл, які поліція намагається ідентифікувати". Також агенство повідомило, що припинило, що призупинило пошукові роботи.
Як вказано, рятувальники використовували екскаватори та крани, щоб підняти великі шматки бетону.
Операції, пов’язані з обваленням конструкції школи Аль-Хозіні... офіційно закриті
"Серед ідентифікованих частин є відірвані кінцівки", - сказав заступник керівника агентства Буді Іраван.
Доповнення
Аль-Хозіні - одна з понад 42 000 ісламських шкіл-песантрен по всій Індонезії, але лише 50 з них мають офіційний дозвіл на будівництво, повідомило міністерство громадських робіт. Агентство Reuters не змогло підтвердити наявність дозволу в Аль-Хозіні та зв’язатися з керівництвом закладу. Місцеві ЗМІ цитують начальника школи Субанді, який минулого тижня заявив, що школа нібито не мала такого дозволу, пише видання.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що в Індонезії стався обвал ісламської школи-інтернату в провінції Східна Ява. Рятувальники шукають 38 людей, які опинилися під завалами, одна людина загинула, 102 евакуйовано.