Швеция во второй раз за неделю высадилась на танкер "теневого флота"

Береговая охрана Швеции в четверг заявила, что поднялась на борт предполагаемого судна без гражданства в шведских водах Балтийского моря. Это уже второй подобный инцидент менее чем за неделю, сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в сообщении в X, пишет УНН.

Детали

"Вскоре после 20:30 в четверг вечером береговая охрана поднялась на борт 228-метрового танкера возле Треллеборга", - сообщили в береговой охране Швеции.

Начато предварительное расследование предполагаемых нарушений морского законодательства относительно непригодности судна к плаванию.

"Вечером береговая охрана, уже во второй раз за неделю, вышла на борт подозреваемого судна "теневого флота" в шведских территориальных водах. Российский теневой флот представляет значительную угрозу безопасности и окружающей среде", - указал Болин.

228-метровый танкер "Sea Owl" I шел под флагом Коморских Островов, и береговая охрана заявила, что подозревает, что "он плавает под чужим флагом и что поэтому нет государства флага, которое может поручиться за безопасность на борту".

В береговой охране Швеции указали, что судно "Sea Owl I" в последние годы перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией. "Танкер прибыл из Сантоса в Бразилии с пунктом назначения Приморск. По сообщениям, Sea Owl I плывет без груза", - отметили в шведской береговой охране.

Судно также находится в санкционных списках нескольких стран, включая ЕС.

"Угрозы безопасности на море и окружающей среде слишком высоки, - заявил Даниэль Стенлинг, заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны страны. - Следовательно, есть основания для вмешательства против судна".

Дополнение

В пятницу, 6 марта, береговая охрана поднялась на борт судна "Caffa", шедшего под гвинейским флагом, неподалеку от Треллеборга.

