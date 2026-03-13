Швеция во второй раз за неделю высадилась на танкер "теневого флота"

$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 18922 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 48816 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 45662 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 67758 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 36523 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 24580 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20000 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23560 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40348 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50263 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Крыму и Севастополе прогремели взрывы, работает ПВО и пропал интернет - мониторы12 марта, 23:18 • 8238 просмотра
Пустыня Сахара в Алжире покрылась снегом из-за аномального снижения температурыPhoto12 марта, 23:40 • 6992 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo12 марта, 23:58 • 33212 просмотра
Встреча президентов Колумбии и Венесуэлы отменена после разговора с Трампом13 марта, 00:19 • 4446 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 8100 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 67758 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 39913 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 35352 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 63929 просмотра
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 21592 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 21607 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 20096 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 36188 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 54966 просмотра
Швеция во второй раз за неделю высадилась на танкер "теневого флота"

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Береговая охрана Швеции высадилась на судно Sea Owl I под флагом Коморских Островов. Танкер находится под санкциями ЕС.

Швеция во второй раз за неделю высадилась на танкер "теневого флота"

Береговая охрана Швеции в четверг заявила, что поднялась на борт предполагаемого судна без гражданства в шведских водах Балтийского моря. Это уже второй подобный инцидент менее чем за неделю, сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в сообщении в X, пишет УНН.

Детали

"Вскоре после 20:30 в четверг вечером береговая охрана поднялась на борт 228-метрового танкера возле Треллеборга", - сообщили в береговой охране Швеции.

Начато предварительное расследование предполагаемых нарушений морского законодательства относительно непригодности судна к плаванию.

"Вечером береговая охрана, уже во второй раз за неделю, вышла на борт подозреваемого судна "теневого флота" в шведских территориальных водах. Российский теневой флот представляет значительную угрозу безопасности и окружающей среде", - указал Болин.

228-метровый танкер "Sea Owl" I шел под флагом Коморских Островов, и береговая охрана заявила, что подозревает, что "он плавает под чужим флагом и что поэтому нет государства флага, которое может поручиться за безопасность на борту".

В береговой охране Швеции указали, что судно "Sea Owl I" в последние годы перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией. "Танкер прибыл из Сантоса в Бразилии с пунктом назначения Приморск. По сообщениям, Sea Owl I плывет без груза", - отметили в шведской береговой охране.

Судно также находится в санкционных списках нескольких стран, включая ЕС.

"Угрозы безопасности на море и окружающей среде слишком высоки, - заявил Даниэль Стенлинг, заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны страны. - Следовательно, есть основания для вмешательства против судна".

Дополнение

В пятницу, 6 марта, береговая охрана поднялась на борт судна "Caffa", шедшего под гвинейским флагом, неподалеку от Треллеборга.

Шведская береговая охрана задержала подозрительное судно без гражданства в Балтийском море07.03.26, 03:14 • 3890 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Обыск
Бразилия
Балтийское море
Европейский Союз
Гвинея
Швеция