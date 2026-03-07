Шведская береговая охрана задержала подозрительное судно без гражданства в Балтийском море
Шведские правоохранители задержали грузовое судно Caffa вблизи Треллеборга по подозрению в использовании фальшивого флага. Сухогруз без гражданства ранее находился в российском реестре и фигурирует в санкционных списках Украины.
Шведские правоохранители взяли под контроль 96-метровое грузовое судно Caffa вблизи города Треллеборг по подозрению в использовании фальшивого флага. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Несмотря на то, что сухогруз шел под флагом Гвинеи, береговая охрана заявила о его статусе как судна без гражданства согласно международному праву. Ситуация осложняется тем, что судно ранее находилось в российском реестре и фигурирует в санкционных списках Украины, а его реальные владельцы остаются неизвестными.
Санкционное прошлое и смена флагов
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин подтвердил, что судно вызывает серьезные подозрения из-за отсутствия страхования и непрозрачной структуры собственности.
Структура собственности неясна, и есть подозрения, что судно не застраховано. Еще этим летом говорят, что судно сменило флаг с российского на гвинейский
Сейчас шведская полиция проводит расследование, чтобы выяснить истинный статус судна и законность его пребывания в территориальных водах страны.
