01:30 • 642 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 8446 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 33512 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 41274 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 35106 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 58659 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 26913 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24697 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23188 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20915 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
публикации
Эксклюзивы
Шведская береговая охрана задержала подозрительное судно без гражданства в Балтийском море

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Шведские правоохранители задержали грузовое судно Caffa вблизи Треллеборга по подозрению в использовании фальшивого флага. Сухогруз без гражданства ранее находился в российском реестре и фигурирует в санкционных списках Украины.

Шведская береговая охрана задержала подозрительное судно без гражданства в Балтийском море

Шведские правоохранители взяли под контроль 96-метровое грузовое судно Caffa вблизи города Треллеборг по подозрению в использовании фальшивого флага. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на то, что сухогруз шел под флагом Гвинеи, береговая охрана заявила о его статусе как судна без гражданства согласно международному праву. Ситуация осложняется тем, что судно ранее находилось в российском реестре и фигурирует в санкционных списках Украины, а его реальные владельцы остаются неизвестными.

Санкционное прошлое и смена флагов

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин подтвердил, что судно вызывает серьезные подозрения из-за отсутствия страхования и непрозрачной структуры собственности.

Структура собственности неясна, и есть подозрения, что судно не застраховано. Еще этим летом говорят, что судно сменило флаг с российского на гвинейский

– написал Карл-Оскар Болин в соцсети X.

Сейчас шведская полиция проводит расследование, чтобы выяснить истинный статус судна и законность его пребывания в территориальных водах страны.

Степан Гафтко

Новости Мира