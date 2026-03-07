Шведська берегова охорона затримала підозріле судно без громадянства у Балтійському морі

$43.810.0950.900.07
ukenru
01:30 • 3174 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 12515 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 34751 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 42492 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 36126 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 59757 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 27301 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 24927 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23384 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 21044 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
83%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 10910 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога6 березня, 19:12 • 10260 перегляди
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала УгорщинаPhoto6 березня, 19:45 • 9206 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку21:07 • 7242 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною23:51 • 12330 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 27472 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 34461 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 59757 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 36675 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 44786 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 10955 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 13501 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 31653 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 28134 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 29784 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Соціальна мережа
CAESAR

Шведська берегова охорона затримала підозріле судно без громадянства у Балтійському морі

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Шведські правоохоронці затримали вантажне судно Caffa поблизу Треллеборга через підозру у використанні фальшивого прапора. Суховантаж без громадянства раніше перебував у російському реєстрі та фігурує в санкційних списках України.

Шведська берегова охорона затримала підозріле судно без громадянства у Балтійському морі

Шведські правоохоронці взяли під контроль 96-метрове вантажне судно Caffa поблизу міста Треллеборг через підозру у використанні фальшивого прапора. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попри те, що суховантаж ішов під стягом Гвінеї, берегова охорона заявила про його статус як судна без громадянства згідно з міжнародним правом. Ситуація ускладнюється тим, що судно раніше перебувало в російському реєстрі та фігурує в санкційних списках України, а його реальні власники залишаються невідомими.

Санкційне минуле та зміна прапорів

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін підтвердив, що судно викликає серйозні підозри через відсутність страхування та непрозору структуру власності.

Структура власності неясна, і є підозри, що судно не застраховане. Ще цього літа кажуть, що судно змінило прапор з російського на гвінейський

– написав Карл-Оскар Болін у соцмережі X.

Наразі шведська поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати справжній статус судна та законність його перебування в територіальних водах країни.

У Генштабі підтвердили пошкодження двох російських фрегатів “адмирал ессен” та “адмирал макаров”06.03.26, 20:30 • 3758 переглядiв

Степан Гафтко

Світ