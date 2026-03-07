Шведська берегова охорона затримала підозріле судно без громадянства у Балтійському морі
Київ • УНН
Шведські правоохоронці затримали вантажне судно Caffa поблизу Треллеборга через підозру у використанні фальшивого прапора. Суховантаж без громадянства раніше перебував у російському реєстрі та фігурує в санкційних списках України.
Шведські правоохоронці взяли під контроль 96-метрове вантажне судно Caffa поблизу міста Треллеборг через підозру у використанні фальшивого прапора. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Попри те, що суховантаж ішов під стягом Гвінеї, берегова охорона заявила про його статус як судна без громадянства згідно з міжнародним правом. Ситуація ускладнюється тим, що судно раніше перебувало в російському реєстрі та фігурує в санкційних списках України, а його реальні власники залишаються невідомими.
Санкційне минуле та зміна прапорів
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін підтвердив, що судно викликає серйозні підозри через відсутність страхування та непрозору структуру власності.
Структура власності неясна, і є підозри, що судно не застраховане. Ще цього літа кажуть, що судно змінило прапор з російського на гвінейський
Наразі шведська поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати справжній статус судна та законність його перебування в територіальних водах країни.
