В Генштабе подтвердили повреждение двух российских фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров"
Киев • УНН
Генштаб подтвердил повреждение фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров" Черноморского флота рф в результате атаки 2 марта. Степень повреждений и информация о других судах уточняются.
В результате атаки 2 марта в краснодарском крае рф подтверждено повреждение двух кораблей черноморского флота рф – фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров". Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
По результатам дополнительного анализа нанесенных 2 марта 2026 года поражений военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае рф подтверждено повреждение двух кораблей черноморского флота рф – фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров"
По данным Генштаба, степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов.
Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины
Дополнительно
Из-за атаки более 200 БПЛА на российский город Новороссийск были повреждены 5 кораблей, среди них 2 носителя ракет "Калибр". Сообщалось о гибели 3 российских военных, еще 16 ранены.