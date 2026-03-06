В Генштабе подтвердили повреждение двух российских фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров"

В результате атаки 2 марта в краснодарском крае рф подтверждено повреждение двух кораблей черноморского флота рф – фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров". Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

По результатам дополнительного анализа нанесенных 2 марта 2026 года поражений военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае рф подтверждено повреждение двух кораблей черноморского флота рф – фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров" - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов.

Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины - добавили в Генштабе.

СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске

Дополнительно

Из-за атаки более 200 БПЛА на российский город Новороссийск были повреждены 5 кораблей, среди них 2 носителя ракет "Калибр". Сообщалось о гибели 3 российских военных, еще 16 ранены.