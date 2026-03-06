$43.810.09
15:35 • 18213 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 21954 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 23136 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 41215 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 20416 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 20755 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 20132 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19317 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19791 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17097 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
публикации
Эксклюзивы
В Генштабе подтвердили повреждение двух российских фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров"

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Генштаб подтвердил повреждение фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров" Черноморского флота рф в результате атаки 2 марта. Степень повреждений и информация о других судах уточняются.

В Генштабе подтвердили повреждение двух российских фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров"

В результате атаки 2 марта в краснодарском крае рф подтверждено повреждение двух кораблей черноморского флота рф – фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров". Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

По результатам дополнительного анализа нанесенных 2 марта 2026 года поражений военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае рф подтверждено повреждение двух кораблей черноморского флота рф – фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров" 

- говорится в сообщении.

По данным Генштаба, степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов.

Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины 

- добавили в Генштабе.

СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске04.03.26, 14:44 • 45817 просмотров

Дополнительно

Из-за атаки более 200 БПЛА на российский город Новороссийск были повреждены 5 кораблей, среди них 2 носителя ракет "Калибр". Сообщалось о гибели 3 российских военных, еще 16 ранены.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина