Атака 200 БПЛА на новоросійськ - пошкоджені кораблі, є загиблі - дані моніторингу

$43.450.22
50.460.14
ukenru
3 березня, 18:22 • 25518 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 51677 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 42726 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 48805 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 48984 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 28876 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 25817 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24931 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35097 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 128343 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Публікації
Ексклюзиви
МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс3 березня, 23:00 • 14079 перегляди
Атака на консульство США в Дубаї: у Держдепі розповіли подробиці4 березня, 00:11 • 7116 перегляди
У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції4 березня, 00:46 • 11625 перегляди
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка4 березня, 01:22 • 10473 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW4 березня, 02:34 • 15356 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 52775 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 75383 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 74401 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 128343 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 89500 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Дубай
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 18776 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 27182 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 31800 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 40318 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 46791 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The New York Times
Опалення

Атака 200 БПЛА на новоросійськ - пошкоджені кораблі, є загиблі - дані моніторингу

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Внаслідок атаки понад 200 БПЛА на Новоросійськ пошкоджено 5 кораблів, серед них 2 носії ракет "Калібр". Загинуло 3 російських військових, 16 поранено.

Атака 200 БПЛА на новоросійськ - пошкоджені кораблі, є загиблі - дані моніторингу

Через атаку понад 200 БПЛА на російське місто новоросійськ пошкоджені 5 кораблів. Про це повідомляє УНН з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

Деталі

Серед кораблів були 2 носії ракет "Калібр" - також було ліквідовано 3 російських військових, ще 16 поранено.

Атака була в ніч на 2 березня. За попередніми даними, було пошкоджено корабель, фрегат класу "Адмірал Григорович", який здатен переносити ракети "Калібр".

Нагадаємо

Увечері 1 березня невідомі дрони атакували порт російського новоросійська.

Водночас США офіційно попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти, зокрема в новоросійську, вплинули на американські інвестиції в Казахстані.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Війна в Україні
«Калібр» (сімейство ракет)
Сполучені Штати Америки
Україна
Казахстан