Атака 200 БПЛА на новоросійськ - пошкоджені кораблі, є загиблі - дані моніторингу
Київ • УНН
Внаслідок атаки понад 200 БПЛА на Новоросійськ пошкоджено 5 кораблів, серед них 2 носії ракет "Калібр". Загинуло 3 російських військових, 16 поранено.
Через атаку понад 200 БПЛА на російське місто новоросійськ пошкоджені 5 кораблів. Про це повідомляє УНН з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".
Деталі
Серед кораблів були 2 носії ракет "Калібр" - також було ліквідовано 3 російських військових, ще 16 поранено.
Атака була в ніч на 2 березня. За попередніми даними, було пошкоджено корабель, фрегат класу "Адмірал Григорович", який здатен переносити ракети "Калібр".
Нагадаємо
Увечері 1 березня невідомі дрони атакували порт російського новоросійська.
Водночас США офіційно попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти, зокрема в новоросійську, вплинули на американські інвестиції в Казахстані.