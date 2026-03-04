Атака 200 БПЛА на новороссийск - повреждены корабли, есть погибшие - данные мониторинга

В результате атаки более 200 БПЛА на российский город новороссийск повреждены 5 кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Подробности

Среди кораблей были 2 носителя ракет "Калибр" - также были ликвидированы 3 российских военных, еще 16 ранены.

Атака произошла в ночь на 2 марта. По предварительным данным, был поврежден корабль, фрегат класса "Адмирал Григорович", который способен переносить ракеты "Калибр".

Напомним

Вечером 1 марта неизвестные дроны атаковали порт российского новороссийска.

В то же время США официально предупредили Украину, что ее атаки на российские нефтяные объекты, в частности в новороссийске, повлияли на американские инвестиции в Казахстане.