3 марта, 18:22 • 25365 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 51233 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 42320 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 48404 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 48657 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 28730 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 25702 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24917 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35090 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 128050 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Атака 200 БПЛА на новороссийск - повреждены корабли, есть погибшие - данные мониторинга

Киев • УНН

 • 154 просмотра

В результате атаки более 200 БПЛА на новороссийск повреждены 5 кораблей, среди них 2 носителя ракет "Калибр". Погибли 3 российских военных, 16 ранены.

Атака 200 БПЛА на новороссийск - повреждены корабли, есть погибшие - данные мониторинга

В результате атаки более 200 БПЛА на российский город новороссийск повреждены 5 кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Подробности

Среди кораблей были 2 носителя ракет "Калибр" - также были ликвидированы 3 российских военных, еще 16 ранены.

Атака произошла в ночь на 2 марта. По предварительным данным, был поврежден корабль, фрегат класса "Адмирал Григорович", который способен переносить ракеты "Калибр".

Напомним

Вечером 1 марта неизвестные дроны атаковали порт российского новороссийска.

В то же время США официально предупредили Украину, что ее атаки на российские нефтяные объекты, в частности в новороссийске, повлияли на американские инвестиции в Казахстане.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
«Калибр» (семейство ракет)
Соединённые Штаты
Украина
Казахстан