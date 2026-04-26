Стрельбы бы не произошло, если бы в Белом доме был защищенный бальный зал — Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что стрельбы бы не произошло при наличии защищенного бального зала в Белом доме. Он призвал ускорить строительство объекта.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы на территории Белого дома был защищенный бальный зал, вчерашней стрельбы не произошло бы. Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет УНН.
То, что произошло прошлой ночью, является именно той причиной, почему наши замечательные военные, Секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент в течение последних 150 лет требовали строительства большого, безопасного и защищенного бального зала на территории Белого дома
Он отметил, что бальный зал "не могут построить достаточно быстро", и напомнил об иске против строительства, назвав его "абсурдным".
"Ничто не должно препятствовать строительству, которое осуществляется в рамках бюджета и значительно опережает график", - заявил Трамп.
