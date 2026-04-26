Стрельбы бы не произошло, если бы в Белом доме был защищенный бальный зал — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы на территории Белого дома был защищенный бальный зал, вчерашней стрельбы не произошло бы. Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет УНН.

То, что произошло прошлой ночью, является именно той причиной, почему наши замечательные военные, Секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент в течение последних 150 лет требовали строительства большого, безопасного и защищенного бального зала на территории Белого дома - отметил Трамп.

Он отметил, что бальный зал "не могут построить достаточно быстро", и напомнил об иске против строительства, назвав его "абсурдным".

"Ничто не должно препятствовать строительству, которое осуществляется в рамках бюджета и значительно опережает график", - заявил Трамп.

