Трамп впервые выступит на ужине корреспондентов Белого дома после его переноса из-за покушения

Президент США Дональд Трамп выступит на вечере Ассоциации корреспондентов Белого дома, который перенесли на три месяца после инцидента с вооруженным мужчиной, который, по данным следствия, пытался убить главу государства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мероприятие состоится в отеле Waldorf Astoria рядом с Белым домом вместо традиционного Washington Hilton. Организаторы сократили количество гостей, но сохранили основную программу, которая предусматривает выступление президента.

По данным Bloomberg, во время апрельского мероприятия вооруженный мужчина прорвался через зону безопасности. Секретная служба эвакуировала Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Венса и других высокопоставленных лиц.

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31-летнему Коулу Томасу Аллену из Калифорнии предъявили обвинение в использовании огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападении на федерального офицера.

Это будет первое выступление Трампа на мероприятии

Bloomberg отмечает, что это станет первым участием Трампа в ежегодном ужине корреспондентов Белого дома. Во время своего первого президентского срока он ни разу не посещал это мероприятие.

Во время ужина также планируют почтить память сотрудника Секретной службы, погибшего в апреле, и персонала отеля, находившегося на дежурстве во время инцидента.

Прокуратура заявила, что нападавший во время ужина в Вашингтоне ранил агента Секретной службы