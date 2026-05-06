Конфликт в Иране мог мотивировать подозреваемого в стрельбе во время мероприятия в Белом доме — Reuters

Министерство внутренней безопасности США определило американо-израильский конфликт с Ираном как возможный мотив мужчины, обвиняемого в попытке покушения на президента Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации во время гала-вечера для журналистов Белого дома, согласно разведывательному отчету, направленному государственным и местным правоохранительным органам и другим федеральным агентствам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В предварительной оценке Управления разведки и анализа Министерства внутренней безопасности США от 27 апреля отмечается, что подозреваемый Коул Аллен имел "многочисленные социальные и политические претензии". В отчете сделан вывод, что конфликт с Ираном "мог способствовать его решению совершить нападение", со ссылкой на его публикации в соцсетях, где он критиковал действия США в войне.

Эта оценка проливает новый свет на расследование мотивов неудавшейся попытки нападения на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. В документе отмечается, что конфликт с Ираном, в котором погибли тысячи людей и который повлиял на мировую экономику, мог стать триггером.

Отчет, помеченный как "Critical Incident Note", был получен через запросы к открытым данным неправительственной организацией Property of the People и передан Reuters.

Представители Министерства внутренней безопасности США, Министерства юстиции и ФБР на комментарии не ответили или отказались от них.

Ранее Министерство юстиции США добавило обвинение в нападении на федерального агента, обвинив Аллена в стрельбе по сотруднику Секретной службы США на контрольно-пропускном пункте, а также в попытке убийства, применении огнестрельного оружия во время насильственного преступления и незаконной перевозке оружия и боеприпасов между штатами. Он еще не признал вину.

Американские правоохранители сообщили, что Аллен отправил родственникам электронное письмо в ночь нападения, которое было охарактеризовано как манифест, в котором он выражал гнев по отношению к администрации и упоминал намерение нацелиться на "предателя", который должен был произносить речь, не называя Трампа.

В судебных документах отмечается, что Аллен "не соглашался" с Трампом политически и хотел "дать отпор" правительственной политике, которую считал неприемлемой.

Прокуратура заявила, что нападавший во время ужина в Вашингтоне ранил агента Секретной службы

ФБР проводит детальный анализ его активности в соцсетях и цифрового следа в поисках мотива нападения, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник правоохранительных органов.

Проверка включает анализ сообщений в социальной сети Bluesky, связанной с Алленом, где публиковались антитрамповские сообщения, критика действий США в отношении Ирана, а также замечания относительно администрации Трампа, Илона Маска и войны России против Украины.

ФБР также рассмотрело пост 2024 года, в котором связанный с Алленом аккаунт, цитируя библейский стих, якобы называет Трампа "дьяволом" в ответ на сообщение дочери Трампа Тиффани.

Сосредоточение на онлайн-активности Аллена частично направлено на предотвращение конспирологических теорий относительно мотивов и активности в интернете подозреваемого стрелка, сказал чиновник, добавив, что подобные спекуляции относительно онлайн-активности мужчины, стрелявшего в Трампа во время предвыборного митинга 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания, уже порождали массовые конспирологические теории.

4 мая вблизи Белого дома произошла стрельба во время выступления Дональда Трампа. Секретная служба ранила подозреваемого.