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У гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину накануне визита президента

Киев • УНН

 • 4794 просмотра

В Калифорнии у гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину, у которого обнаружили пистолет и запрещенные боеприпасы. Его подозревают в скрытом ношении оружия, а также разыскивали по делу об ограблении.

У гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину накануне визита президента

В Калифорнии правоохранители задержали вооруженного мужчину возле гольф-клуба президента США Дональда Трампа за два дня до его запланированного визита. У подозреваемого обнаружили пистолет, запрещенные боеприпасы и другое оружие. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным департамента шерифа округа Лос-Анджелес, 38-летнего Жанина Джона Таеле заметили на территории гольф-клуба Trump National в Ранчо Палос Вердес, где он фотографировал, снимал видео и, по оценке следователей, следил за подготовкой мер безопасности перед приездом президента.

Мужчину задержали по подозрению в скрытом ношении огнестрельного оружия и хранении запрещенных боеприпасов. Во время проверки также выяснилось, что его разыскивала полиция по делу о ограблении.

Во время обысков изъяли оружие и бронежилет

Правоохранители сообщили, что во время задержания у мужчины обнаружили магазин на 16 патронов с боеприпасами с пустотелым наконечником, а в автомобиле, припаркованном возле гольф-клуба, нашли заряженный пистолет и еще один магазин с такими же патронами.

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Позже агенты ФБР и детективы провели обыск в доме подозреваемого, где изъяли незаконно модифицированную винтовку платформы AR, пистолет калибра .45, бронежилет, магазины большой емкости, значительное количество боеприпасов, а также несколько тетрадей с "тревожными записями".

Расследование продолжается с участием Секретной службы США. Правоохранители не исключают выдвижения дополнительных обвинений.

В то же время в департаменте шерифа подчеркнули, что не обнаружили "реальной угрозы для общественности". Также официальные лица не сообщали, что задержанный имел намерение причинить вред Дональду Трампу, и на данный момент ему не предъявлено обвинений, связанных с возможным покушением на президента США.

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Степан Гафтко

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