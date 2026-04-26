Стрелок планировал убить Трампа и чиновников его администрации — Белый дом
Киев • УНН
Во время ужина в Вашингтоне произошло нападение на Дональда Трампа и его окружение. Секретная служба эвакуировала президента, один агент получил ранение.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подозреваемый в вооруженном инциденте во время мероприятия в Вашингтоне мог иметь намерение совершить нападение на президента США Дональда Трампа и представителей его администрации. Об этом она написала в социальной сети X, пишет УНН.
Детали
По словам Левитт, инцидент произошел во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который должен был проходить в формате торжественного мероприятия. Она отметила, что событие было сорвано из-за попытки вооруженного нападения.
"Безумец стремился убить президента и как можно больше высокопоставленных чиновников администрации Трампа", — заявила Левитт.
Вона также сообщила, что находилась вместе с президентом Дональдом Трампом и первой леди во время эвакуации, которую оперативно провела Секретная служба США.
По ее словам, Трамп сохранял спокойствие, а его позиция относительно политического насилия остается неизменной — оно должно быть прекращено.
Отдельно Левитт поблагодарила правоохранителей за быструю реакцию, отметив, что один из агентов получил ранение во время нейтрализации стрелка.
