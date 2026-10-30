Прем'єр Естонії відмовився пом'якшувати риторику щодо рф після ймовірного прохання Пентагону

Крістен Міхал. Фото: Delfi

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що підлещування перед диктаторами призводить лише до приниження, а свобода в такому разі все одно буде втрачена. Такий коментар він дав Delfi після повідомлення, що представники Міністерства оборони США попросили країни Балтії, зокрема Естонію, пом'якшити риторику щодо росії, пише УНН.

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"Естонія, як і інші країни Балтії, відкрито говорить про загрозу з боку росії. Ми дотримувалися цієї позиції раніше і дотримуватимемося її надалі", - сказав Міхал.

"У себе вдома ми чуємо передвиборчі скарги політиків на те, що ми недостатньо рішучі, а з новин дізнаємося, що наші союзники з найбільшої країни світу просять нас стримуватись. Ось у такій ситуації ми й опинилися", - зазначив Міхал.

За його словами, безпосередньо від США подібних прохань він не отримував. Востаннє він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом улітку в Анкарі, і тоді ця тема ніяк не порушувалася.

"Я не збираюся стримуватися. путін - диктатор, який вбиває жінок і дітей. І продовжуватиме це робити доти, доки його не змусять змінити курс", - додав Міхал.

Стримування рф

Прем'єр-міністр Естонії також перерахував Delfi заходи, які НАТО вживає останніми роками для стримування росії.

"Зрозуміло, наша тверда позиція і чіткі заяви не дають росії спокою", - сказав Міхал.

Як зазначив глава естонського уряду, путін все менш успішно діє на полі бою, російські міста та порти горять, і це змушує його "поводитися як терорист". Водночас прем'єр Естонії визнав, що зима буде важкою для України.

Міхал також зазначив, що Естонія разом із витратами на оборону спрямовує на потреби НАТО майже 7% ВВП. Таким чином, захищаючи східний фланг альянсу, країна робить внесок і в безпеку решти світу.

"Адекватна оцінка погроз і готовність називати вовка вовком, а не "лісовим песиком", - необхідна умова готовності до оборони", - заявив він.

Зв'язатися з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом Delfi не вдалося. Прес-секретар міністерства заявив, що публікація Reuters заснована на анонімних джерелах і відомство її не коментуватиме.

Нагадаємо

Reuters повідомило, що в останні тижні представники Пентагону звернулися до низки країн НАТО з проханням пом'якшити риторику щодо загрози з боку росії, стверджуючи, що деякі заяви європейських лідерів та чиновників підірвали безпеку континенту.

За словами джерела видання, представник Пентагону вказав на публічні заяви європейців про те, що росія "загнана в кут, як щур", як на приклад некорисної риторики.

Незрозуміло, на яку саме заяву посилався Колбі. Однак наприкінці вересня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвала путіна "щуром у кутку", припустивши, що російський лідер вдається до диверсій у Європі, оскільки росія все більше ув'язає у війні в Україні.