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Прем'єр Естонії відмовився пом'якшувати риторику щодо рф після ймовірного прохання Пентагону

Київ • УНН

 • 850 перегляди

Крістен Міхал заявив, що не стримуватиметься у висловлюваннях про загрозу з боку росії. Він назвав путіна диктатором.

Прем'єр Естонії відмовився пом'якшувати риторику щодо рф після ймовірного прохання Пентагону
Крістен Міхал. Фото: Delfi

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що підлещування перед диктаторами призводить лише до приниження, а свобода в такому разі все одно буде втрачена. Такий коментар він дав Delfi після повідомлення, що представники Міністерства оборони США попросили країни Балтії, зокрема Естонію, пом'якшити риторику щодо росії, пише УНН.

Деталі

"Естонія, як і інші країни Балтії, відкрито говорить про загрозу з боку росії. Ми дотримувалися цієї позиції раніше і дотримуватимемося її надалі", - сказав Міхал.

"У себе вдома ми чуємо передвиборчі скарги політиків на те, що ми недостатньо рішучі, а з новин дізнаємося, що наші союзники з найбільшої країни світу просять нас стримуватись. Ось у такій ситуації ми й опинилися", - зазначив Міхал.

За його словами, безпосередньо від США подібних прохань він не отримував. Востаннє він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом улітку в Анкарі, і тоді ця тема ніяк не порушувалася.

"Я не збираюся стримуватися. путін - диктатор, який вбиває жінок і дітей. І продовжуватиме це робити доти, доки його не змусять змінити курс", - додав Міхал.

Стримування рф

Прем'єр-міністр Естонії також перерахував Delfi заходи, які НАТО вживає останніми роками для стримування росії.

"Зрозуміло, наша тверда позиція і чіткі заяви не дають росії спокою", - сказав Міхал.

Як зазначив глава естонського уряду, путін все менш успішно діє на полі бою, російські міста та порти горять, і це змушує його "поводитися як терорист". Водночас прем'єр Естонії визнав, що зима буде важкою для України.

Міхал також зазначив, що Естонія разом із витратами на оборону спрямовує на потреби НАТО майже 7% ВВП. Таким чином, захищаючи східний фланг альянсу, країна робить внесок і в безпеку решти світу.

"Адекватна оцінка погроз і готовність називати вовка вовком, а не "лісовим песиком", - необхідна умова готовності до оборони", - заявив він.

Зв'язатися з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом Delfi не вдалося. Прес-секретар міністерства заявив, що публікація Reuters заснована на анонімних джерелах і відомство її не коментуватиме.

Нагадаємо

Reuters повідомило, що в останні тижні представники Пентагону звернулися до низки країн НАТО з проханням пом'якшити риторику щодо загрози з боку росії, стверджуючи, що деякі заяви європейських лідерів та чиновників підірвали безпеку континенту.

За словами джерела видання, представник Пентагону вказав на публічні заяви європейців про те, що росія "загнана в кут, як щур", як на приклад некорисної риторики.

Незрозуміло, на яку саме заяву посилався Колбі. Однак наприкінці вересня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвала путіна "щуром у кутку", припустивши, що російський лідер вдається до диверсій у Європі, оскільки росія все більше ув'язає у війні в Україні.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Крістен Міхал
Міністерство оборони США
Пентагон
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Анкара
Естонія
Україна