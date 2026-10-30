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Премьер Эстонии отказался смягчать риторику в отношении рф после предположительной просьбы Пентагона

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Кристен Михал заявил, что не будет сдерживаться в высказываниях об угрозе со стороны россии. Он назвал путина диктатором.

Премьер Эстонии отказался смягчать риторику в отношении рф после предположительной просьбы Пентагона
Кристен Михал. Фото: Delfi

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что заискивание перед диктаторами приводит лишь к унижению, а свобода в таком случае всё равно будет утрачена. Такой комментарий он дал Delfi после сообщения о том, что представители Министерства обороны США попросили страны Балтии, в частности Эстонию, смягчить риторику в отношении россии, пишет УНН.

Детали

"Эстония, как и другие страны Балтии, открыто говорит об угрозе со стороны россии. Мы придерживались этой позиции раньше и будем придерживаться её впредь", — сказал Михал.

"У себя дома мы слышим предвыборные жалобы политиков на то, что мы недостаточно решительны, а из новостей узнаём, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались", — отметил Михал.

По его словам, непосредственно от США подобных просьб он не получал. В последний раз он встречался с президентом США Дональдом Трампом летом в Анкаре, и тогда эта тема никак не затрагивалась.

"Я не собираюсь сдерживаться. путин — диктатор, который убивает женщин и детей. И будет продолжать это делать до тех пор, пока его не заставят изменить курс", — добавил Михал.

Сдерживание рф

Премьер-министр Эстонии также перечислил Delfi меры, которые НАТО принимает в последние годы для сдерживания россии.

"Понятно, наша твёрдая позиция и чёткие заявления не дают россии покоя", — сказал Михал.

Как отметил глава эстонского правительства, путин всё менее успешно действует на поле боя, российские города и порты горят, и это заставляет его "вести себя как террорист". В то же время премьер Эстонии признал, что зима будет тяжёлой для Украины.

Михал также отметил, что Эстония вместе с расходами на оборону направляет на нужды НАТО почти 7% ВВП. Таким образом, защищая восточный фланг альянса, страна вносит вклад и в безопасность остального мира.

"Адекватная оценка угроз и готовность называть волка волком, а не "лесным пёсиком", — необходимое условие готовности к обороне", — заявил он.

Связаться с министром обороны Эстонии Мартином Херемом Delfi не удалось. Пресс-секретарь министерства заявил, что публикация Reuters основана на анонимных источниках и ведомство не будет её комментировать.

Напомним

Reuters сообщило, что в последние недели представители Пентагона обратились к ряду стран НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны россии, утверждая, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников подорвали безопасность континента.

По словам источника издания, представитель Пентагона указал на публичные заявления европейцев о том, что россия "загнана в угол, как крыса", как на пример бесполезной риторики.

Неясно, на какое именно заявление ссылался Колби. Однако в конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвала путина "крысой в углу", предположив, что российский лидер прибегает к диверсиям в Европе, поскольку россия всё больше увязает в войне в Украине.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Кристен Михаль
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Анкара
Эстония
Украина