Пентагон закликає європейців охолодити риторику про загрозу з боку рф - Reuters

В останні тижні представники Пентагону звернулися до низки країн НАТО з проханням пом'якшити риторику щодо загрози з боку росії, стверджуючи, що деякі заяви європейських лідерів та чиновників підірвали безпеку континенту. Про це з посиланням на чотирьох осіб, знайомих із ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Серед країн, які отримали повідомлення із закликом стримувати публічні заяви, - Литва, Латвія та Естонія, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності. Незрозуміло, чи ці повідомлення, передані на двосторонніх зустрічах, доведені до відома інших європейських урядів.

Запити США надходять на тлі поновлення адміністрацією Трампа зусиль щодо досягнення мирного врегулювання повномасштабної війни в Україні, яка триває вже п'ятий рік. Остання спроба тиску поєднує в собі стимули для росії, включаючи пом'якшення санкцій, із тиском на Україну з метою припинення атак на російську енергетичну інфраструктуру, пише видання.

Приватні розмови між союзниками — це лише приватні бесіди, тому ми не коментуватимемо ці твердження - заявив представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію.

Серед коментарів, які привернули увагу американських чиновників, — припущення європейських лідерів про те, що росія загнана в кут і вдається до все більш відчайдушних заходів у міру уповільнення її вторгнення в Україну, повідомило одне з джерел.

За словами джерел, одним з американських чиновників, які передали це повідомлення, був керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, ключова постать у перегляді чисельності американських військ у Європі. Агентство Reuters не змогло встановити, які ще чиновники були залучені до цього процесу.

Пентагон розпочав перегляд військової присутності США в Європі

Ніхто з джерел, до яких входять три європейські чиновники та один американський чиновник, не припустив, що рекомендації були передані в конфронтаційній манері.

Повідомлення США відображають дискусію всередині НАТО про те, як публічно реагувати на загрозу з боку наполегливої ​​росії, вказує видання.

Деякі західні чиновники стверджують, що акцент на загрозі з боку москви може зіграти на руку кремлю, який, за їхніми словами, прагне посіяти страх та підірвати підтримку України.

Інші стверджують, що європейські уряди мають бути прозорими, щоб показати своїм виборцям, що для стримування москви потрібні жертви та ресурси. Це особливо актуально, оскільки росія, здається, прискорює таємну кампанію диверсій по всьому континенту, вказує видання. росія заперечує, що проводить таку кампанію.

Один із знайомих із ситуацією джерел повідомив Reuters, що Колбі нещодавно сказав балтійському чиновнику, що не слід "провокувати" росію.

За словами цієї людини, Колбі вказав на публічні заяви європейців про те, що росія "загнана в кут, як щур", як на приклад некорисної риторики.

Незрозуміло, на яку саме заяву посилався Колбі. Однак наприкінці вересня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвала путіна "щуром у кутку", припустивши, що російський лідер вдається до диверсій у Європі, оскільки росія все більше ув'язає у війні в Україні.

"Ми вам допомагаємо. Американці там, - сказав інший європейський чиновник, описуючи нещодавні приватні повідомлення Пентагону. - Просто не будьте голосними. Не створюйте шуму".

На окремій нещодавній зустрічі Пентагон закликав естонську делегацію бути "стриманою" у своїх повідомленнях, за словами людини, поінформованої про зустріч, хоча ця людина не сказала, що представники Пентагону скаржилися на якусь конкретну заяву.

Міністерства оборони Литви, Латвії та Естонії не відповіли на запити про коментарі, а НАТО відмовилося від коментарів.

Один із європейських чиновників заявив, що рекомендації Пентагону, хоч і доброзичливі, викликають подив, враховуючи, що розвідувальні служби країн Балтії в останні місяці постійно применшували ймовірність того, що росія випробовуватиме на міцність положення НАТО про взаємну оборону.

Інші розвідувальні служби НАТО, навпаки, публічно попереджали, що росія може різко активізувати свою диверсійну кампанію найближчим часом.

У НАТО попереджають, що Європа може не витримати тривалої війни з рф - The Guardian

Повідомлення Пентагону чиновникам НАТО надходять у напружений час для європейської безпеки.

За словами західних представників розвідки, москва останнім часом активізувала свою кампанію заперечуваних атак на країни НАТО.

У середу німецька прокуратура повідомила про арешт двох білорусів за підозрою у плануванні підпалу будівлі чи об'єкта критичної інфраструктури в районі Нюрнберга. У вересні уряд Німеччини звинуватив росію у спробі атаки безпілотника в аеропорту Лейпциг/Халле, що москва заперечує.

Водночас американські чиновники обговорюють потенційні ділові угоди з росією в межах зусиль адміністрації Трампа щодо миру в Україні. Ці зусилля викликали неоднозначну реакцію європейських чиновників, багато з яких наполягають на подальшій економічній ізоляції кремля.

США і рф обговорюють угоди для американських нафтових гігантів у межах мирних переговорів - FT

Тим часом, планувальники Пентагону переглядають військову присутність Вашингтона в Європі, що може призвести до різкого скорочення військової присутності Америки на континенті.

Американські чиновники заявили, що європейські члени НАТО повинні взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, особливо враховуючи те, що США зосереджуються на загрозах на Близькому Сході, в Латинській Америці та Східній Азії.